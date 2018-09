Recensione Yakuza Kiwami 2 | look moderno per una saga da riscoprire

optimaitalia

(Di sabato 22 settembre 2018)è un franchise giapponese di videogiochi che ha debuttato nel 2005 su PlayStation 2: parliamo quindi di un brand estremamente conosciuto soprattutto in Giappone, che ha venduto quasi 10 milioni di copie in tutto il mondo se si sommano tutti i suoi tanti capitoli (da 0 a 6), ma che purtroppo in occidente è arrivato sempre con molto ritardo rispetto alle release in terra nipponica. Per alcuni capitoli gli occidentali hanno addirittura dovuto attendere tre anni. Eppure la serie andava rinnovata per farla conoscere e giocare da un pubblico nuovo, da chi all’epoca non aveva provato l'ottima serie di.Oggi vediamo il secondo remake dell’operazione che Toshihiro Nagoshi ha strutturato per riportare agli occhi del mondo la serie di SEGA, intitolato2, rifacimento di2 uscito appunto su PlayStation 2 nel 2006. Una produzione ben più vasta di, ...