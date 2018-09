REBIBBIA | UCCIDE FIGLI LANCIANDOLI DALLE SCALE “Ora sono liberi” | i colloqui con lo

REBIBBIA : detenuta uccide i due figli “Ora sono in Paradiso” : Nel carcere femminile di Rebibbia, una detenuta di 33 anni ha ucciso la figlia neonata e ferito a morte il figlio di due anni, gettando entrambi per le scale interne del luogo di reclusione dove era incarcerata. Per questo è stata prevista la sospensione per la direttrice della casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia, Ida Del Grosso, per la sua vice, Gabriella Pedote, e per il vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria, Antonella ...

REBIBBIA - DETENUTA UCCIDE I FIGLI : “ORA SONO LIBERI”/ Rintracciato il padre nigeriano : mistero e tragedia : REBIBBIA, mamma DETENUTA UCCIDE la FIGLIa gettandola giù dalle scale: morto anche il fratellino ricoverato. Ultime notizie, Ministro Bonafede sospende i vertici del carcere di Roma(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 12:40:00 GMT)

Detenuta uccide i figli a REBIBBIA - rintracciato il padre dei piccoli : Serve anche il suo via libera per l'espianto degli organi del piccolo di 18 mesi di cui è stata dichiarata la morte cerebrale

DETENUTA REBIBBIA UCCIDE FIGLIA : MORTE CEREBRALE PER FRATELLINO/ “Ora i miei figli sono liberi” : REBIBBIA, mamma DETENUTA UCCIDE la figliA gettandola giù dalle scale: MORTE CEREBRALE per il FRATELLINO ricoverato. Ultime notizie, Ministro Bonafede sospende i vertici del carcere di Roma(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 23:30:00 GMT)

Detenuta REBIBBIA UCCIDE figlia : morte cerebrale per fratellino/ 62 bambini in carcere con le madri in Italia : Rebibbia, mamma Detenuta uccide la figlia gettandola giù dalle scale: morte cerebrale per il fratellino ricoverato. Ultime notizie, Ministro Bonafede sospende i vertici del carcere di Roma(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 21:20:00 GMT)

DETENUTA REBIBBIA UCCIDE FIGLIA : MORTE CEREBRALE PER FRATELLINO/ Procura cerca padre per ok a espianto organi : REBIBBIA, mamma DETENUTA UCCIDE la FIGLIA gettandola giù dalle scale: MORTE CEREBRALE per il FRATELLINO ricoverato. Ultime notizie, Ministro Bonafede sospende i vertici del carcere di Roma(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 20:37:00 GMT)

REBIBBIA - detenuta uccide figlia - morte cerebrale per il fratellino/ Urgono nuove guardie carcerarie : Rebibbia, mamma detenuta uccide la figlia gettandola giù dalle scale: morte cerebrale per il fratellino ricoverato. Ultime notizie, Ministro Bonafede sospende i vertici del carcere di Roma(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:22:00 GMT)

REBIBBIA - DETENUTA UCCIDE FIGLIA : ITER MORTE CEREBRALE PER FRATELLO/ Ultime notizie : “ora sono in Paradiso” : REBIBBIA, mamma DETENUTA UCCIDE la FIGLIA gettandola giù dalle scale: MORTE CEREBRALE per il fratellino ricoverato. Ultime notizie, Ministro Bonafede sospende i vertici del carcere di Roma(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 18:16:00 GMT)

REBIBBIA - BONAFEDE SOSPENDE VERTICI CARCERE/ Mamma detenuta uccide la figlia : fratellino in morte cerebrale : REBIBBIA, Mamma detenuta uccide la figlia gettandola giù dalle scale: morte cerebrale per il fratellino ricoverato. Ultime notizie, Ministro BONAFEDE SOSPENDE i VERTICI del CARCERE di Roma(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 14:16:00 GMT)

REBIBBIA - detenuta uccide figlia giù da scale : Bonafede sospende vertici carcere/ Morte cerebrale per fratello : Rebibbia, mamma detenuta uccide la figlia gettandola giù dalle scale: Morte cerebrale per il fratellino ricoverato. Ultime notizie, Ministro Bonafede sospende i vertici del carcere di Roma(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 13:15:00 GMT)

Detenuta uccide la figlia a REBIBBIA - il ministro sospende i vertici della sezione femminile : Il provvedimento è stato preso nei confronti della direttrice, della vicedirettrice e del vicecomandante del reparto di...

Detenuta uccide i figli a REBIBBIA - sospesi i vertici del carcere : Linea dura del ministro Bonafede. Sospesa anche la vice comandante del reparto di Polizia penitenziaria

Detenuta uccide figlia a REBIBBIA - sospesi i vertici del carcere : Linea dura del ministro Bonafede. Sospesa anche la vice comandante del reparto di Polizia penitenziaria

Detenuta uccide figlia : sospesi direttore e vice di REBIBBIA femminile : Sospensione per il direttore della casa circondariale femminile di Roma-Rebibbia, Ida Del Grosso, per la sua vice, Gabriella Pedote, e per il vicecomandante del reparto di Polizia penitenziaria, Antonella Proietti. Questa la decisione presa dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in seguito ai fatti avvenuti ieri nel carcere romano dove una Detenuta ha ucciso la figlia e ferito gravemente l'altro figlio. I provvedimenti ...