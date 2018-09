Real Madrid | Modric condannato a 8 mesi di carcere per evasione fiscale

Real Madrid : Modric in carcere - arriva una pesante condanna : Luka Modric, oggetto dei desideri dell’Inter nello scorso calciomercato, è stato condannato a otto mesi di carcere per evasione fiscale. Il giocatore del Real Madrid ha ammesso le proprie responsabilità, vedendosi comminare la pena detentiva poi convertita in denaro. Modric ha evitato di dichiarare 290.990 euro nel 2013 e 579.738 euro nel 2014, disponendo inoltre di somme di denaro presso l’Isola di Man. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Real Madrid - pesantissima sentenza nei confronti di Modric : il croato condannato a 8 mesi di carcere : Il centrocampista croato ha patteggiato, ammettendo i propri reati e convertendo la pena detentiva in denaro: dovrà versare oltre 400.000 euro allo Stato Guai seri per Luka Modric, il centrocampista croato infatti è stato condannato a otto mesi di carcere per evasione fiscale, eludendo al Fisco la bellezza di 870.728 euro, percependo i propri diritti di immagine attraverso una holding lussemburghese. Il giocatore dei blancos ha ammesso le ...

E' sempre Juve-Real! Miglior manager d'Europa - Marotta sfida l'ad del Madrid : E chi sfiderà? Come ricorda la Gazzetta dello Sport , il premio, che viene assegnato dal World Football Summit , arrivato alla sua quarta edizione, Marotta se lo contenderà con Ferran Soriano , ...

Puskas Award - è di Ronaldo il gol più bello dell’anno. La rovesciata in Juventus-Real Madrid a 1.80 su Sisal Matchpoint : Sono entrambi in rovesciata i gol che si contendono il Puskas Award 2018, il titolo per il gol più bello dell’anno. Una è quella che tutti ricordano di Cristiano Ronaldo con il Real Madrid, nel quarto di finale di Champions League contro la Juventus: uno straordinario gesto atletico che venne accolto da una standing ovation dello Stadium e che è stato già decretato dall’Uefa come miglior gol. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, è il ...

Pronostico Real Madrid vs Espanyol - La Liga 22-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 5^ giornata, Analisi e Pronostico di Real Madrid-Espanyol, sabato 22 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Real Madrid-Espanyol, sabato 22 settembre. Il sabato della quinta giornata de La Liga si conclude allo Stadio ‘Santiago Bernabeu’ con una partita che si preannuncia molto combattuta. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Real Madrid ed Espanyol?Il Real Madrid è reduce dalla vittoria ...

Real Madrid - Modric : 'Il Mondiale mi ha esaurito' : ROMA - Ieri sera contro la Roma ha regalato un assist incredibile a Bale , eppure l'inizio di stagione di Luka Modric non è stato esattamente quello di un futuro, possibile, pallone d'oro. La colpa? ...

Ascolti tv - 4.2 milioni di telespettatori per Real Madrid – Roma : L’esordio della Roma contro il Real Madrid in Champions League cattura l’attenzione su Rai1 di 4 milioni 213mila telespettatori e uno share del 17.64%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Ma che bella sorpresa ha ottenuto 2 milioni 485mila spettatori con il 10.83%. Al terzo posto il consueto appuntamento del mercoledì con Chi l’ha visto? che su Rai3 ha avuto 2 milioni 184mila spettatori con il 10.72% di share. Su Rai2 la ...

Ascolti tv ieri - Real Madrid -Roma vs Ma che bella sorpresa | Dati Auditel 19 settembre 2018 : Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 19 settembre 2018? Quale trasmissione, film o fiction si è aggiudicata la vittoria della prima serata? Su Rai 1 è andato in onda il match fra Real Madrid e Roma, su Canale 5, invece, il film con Claudio Bisio intitolato Ma che bella sorpresa. Su Rai 2 vi era la replica della prima stagione della fiction Rocco Schiavone mentre su Italia 1 il film The Day After Tomorrow. Ecco tutti i Dati Auditel della prima ...

Video/ Real Madrid Roma (3-0) : highlights e gol della partita (Champions League gruppo G) : Video Real Madrid Roma (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita che si è giocata al Bernabeu, valida per il gruppo G della Champions League(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 09:36:00 GMT)

Now TV - problemi durante Valencia-Juve e Real Madrid-Roma : utenti infuriati : Now TV, gli utenti segnalano un malfunzionamento durante le partite di Champions League Now TV, problemi durante Valencia-Juve e Real Madrid-Roma: utenti infuriati Guardare le partite di calcio in ...

Diretta Real Madrid-Roma in streaming e in tv : visibile senza abbonamento su RaiPlay : Prosegue l'appuntamento con la Champions League 2018-2019 e dopo aver visto i match di Napoli e Inter, ecco che stasera tocchera' alla Roma scendere in campo [VIDEO] contro il temutissimo Real Madrid. La fase a gironi per la squadra guidata in attacco da Edin Dzeko si apre con una trasferta al Santiago Bernabeu, dove questa sera è previsto il tutto esaurito. Il Real è reduce dalla vittoria dello scorso maggio, quando si aggiudicarono la terza ...

Real Madrid-Roma - le pagelle : Nzonzi assente - Olsen salvatore : Olsen 8 Tempestivo in uscita su Isco, ben piazzato su colpo di testa di Ramos, impotente sulla punizione del vantaggio blancos. Viene impallinato da ogni posizione, si difende bene. Un'altra volta tra ...

PAGELLE / Real Madrid Roma (3-0) : i voti della partita (Champions League gruppo G) : Le PAGELLE di Real Madrid Roma: i voti della partita, vittoria per 3-0 da parte dei blancos nella prima giornata di Champions League. I gol portano la firma di Isco, Bale e Mariano Diaz(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 23:47:00 GMT)

Champions - Real Madrid-Roma 3-0 : in gol Isco su punizione - Bale e Mariano : Se c'è una nota positiva per la Roma nella pesante sconfitta di Madrid, 3-0, arriva dall'uomo più discusso, Robin Olsen, autore di 6-7 parate importanti, di cui almeno due decisive. E se la Roma per ...