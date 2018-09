Roma - Raggi : «Ok dal premier Conte a poteri speciali per la Capitale» : Sì ai poteri speciali per Roma. Lo dice il sindaco di Roma Virginia Raggi uscendo da Palazzo Chigi dopo l'incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «L'incontro...

Il sindaco Raggi : «Ok dal premier Conte a poteri speciali per Roma» : «Ok a poteri speciali? Assolutamente sì». Così la sindaca di Roma Virginia Raggi uscendo da Palazzo Chigi dopo l'incontro con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte....

Troppo vento : aereo Ryanair rinuncia all'atterRaggio a pochi metri dal suolo : Dublino. Un aereo della compagnia Ryanair è stato costretto ad abortire l'atterraggio a causa di una forte tormenta che ha destabilizzato il velivolo a pochi metri dal suolo. Eric Duffy , l'autore del ...

Bari - agguato in via Dalmazia al Madonnella : pregiudicato Raggiunto da tre colpi di pistola : Un pregiudicato del quartiere Madonnella è rimasto ferito questa sera in via Dalmazia, all'angolo con via Cattaneo. L'uomo, di 28 anni, è stato raggiunto da tre colpi di pistola. Uno di questi lo ha ...

Andrea - l’italiano che ha Raggiunto 133 km orari in bici pedalando nel deserto del Nevada : Andrea Gallo ha raggiunto la ragguardevole velocità pedalando su una speciale bicicletta messa a punto dal Politecnico di Torino.Continua a leggere

Europa - giovani muoiono per problemi prevenibili / "Troppe persone non Raggiunte dal servizio sanitario" : "Salute maschile priorità" nuovo progetto dell'Oms. In Europa troppi uomini giovani muoiono per problemi prevenibili. Tra le cause c'è il fumo e il cattivo stile di vita.(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 00:41:00 GMT)

Spedicato dei Negramaro in ospedale - Giuliano Sangiorgi in volo da Roma per Raggiungere l'amico : Un silenzio di attesa, di speranza. E la preghiera. In questo momento gli amici più cari di Lele Spedicato , il chitarrista dei Negramaro , si trovano al Fazzi di Lecce , dove il giovane - dopo aver ...

Miss Italia 2018 – Come ha perso la gamba Chiara Bordi? Dall’incidente all’amputazione - la storia della reginetta più coRaggiosa : Chiara Bordi e l’incidente che l’ha privata di una gamba: il racconto di quel giorno che ha cambiato la vita alla numero 08 di Miss Italia 2018 Chiara Bordi questa sera sarà protagonista del primo appuntamento della fase finale di Miss Italia 2018. Il concorso di bellezza, giunto alla sua 69ª edizione, durante la semifinale e la finale in onda oggi e domani su La7, presenterà le 33 ragazze in gara e decreterà la vincitrice del ...

‘Italia - come stai?’ : Gerhard Kerschbaumer non è più Godot. De Gennaro - un Raggio di luce dalla canoa : Gerhard Kerschbaumer, da quasi 10 anni, era il Godot della mountain bike italiana. Un talento annunciato, un predestinato che però non arrivava mai…Si erano create aspettative elevate, e forse esagerate, dopo i tanti trionfi nelle rassegne giovanili. L’altoatesino vinse prima l’oro ai Mondiali juniores nel 2009 e poi quello Under23 nel 2013. come spesso accade ai giovani italiani, non solo nella mtb ma in svariati sport, il ...

Voto in Svezia - è stallo : Centrosinistra Raggiunto dal Centrodestra. I populisti crescono ma non sfondano : Elezioni in Svezia, non raggiunge le aspettative trionfali della vigilia ma la destra radicale svedese compie un consistente balzo in avanti. Quando è stato scrutinato oltre il 90% dei...

Svezia - exit poll : l'estrema destra sfiora il 20% - i socialdemocratici Raggiunti dal centrodestra : La Svezia è arrivata alla grave crisi attuale nonostante decenni di economia in boom, malgrado il welfare migliore del mondo e una competitività economica di eccellenze da far invidia alla Germania. ...

Volley - Mondiali 2018 : le 7 sorelle ai Raggi X - tutte le favorite per la vittoria. Dalla Russia all’Italia - dal Brasile agli USA : Julio Velasco le ha già rinominate le 7 sorelle, ricordando la Serie A di fine anni ’90. Sono semplicemente le 7 squadre favorite ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre: Brasile, Francia, Italia, Polonia, Russia, Serbia, USA (in rigoroso ordine alfabetico). Tra queste Nazionali dovrebbero nascondersi i Campioni del Mondo considerando anche la particolare formula che dovrebbe ...

Ritrovato Valerio : sta bene - scappato dalle Dolomiti in bici per Raggiungere la Puglia e il mare : Una vicenda che ha tenuto col fiato sospeso famigliari, amici e tante persone nei giorni scorsi, per fortuna terminata con un bel lieto fine. Stiamo parlando della storia di Valerio, 13 anni, il...

Manovra - si comincia dalle pensioni. Verso tre aliquote fiscali. Di Maio : 'Sarà coRaggiosa - sul tetto del 2% unità con Tria' : Se l'economia dovesse crescere, come probabile dell'1,1-1,2% anziché dell'1,5%, l'indebitamento non potrà che aumentare rispetto all'1,6% stimato in primavera. Se salisse all'1,8%, al governo Conte ...