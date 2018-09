“Quella non la voglio vedere!” La richiesta clamorosa per entrare al GFVip | chi è

Fascia da capitano uguale per tutti - Biraghi non ci sta : “Quella per Astori non si tocca” : Biraghi e il divieto di usare fasce da capitano personalizzate: il terzino della Fiorentina non approva la decisione “La Fascia da capitano per Davide Astori non si tocca. Se il giudice sportivo ci multerà, allora non avremo difficoltà a pagare“. Sono le parole del terzino della Fiorentina, Cristiano Biraghi, che dal ritiro della Nazionale azzurra a Coverciano è tornato sul tema del divieto di utilizzare fasce ...