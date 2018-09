Quanto costa una sfilata? Come un appartamento Ecco quanto spendono i brand della moda

Se una sfilata costa come un appartamento : ecco Quanto spendono i brand - dalla location agli influencer : Dieci, massimo quindici minuti: tanto dura la stragrande maggioranza delle sfilate delle settimane della moda di Milano e Parigi. È così da quando sono nate. È cambiata però la complessità di questi “mini spettacoli teatrali” e i loro costi. Si parte da 100mila euro per arrivare a diversi milioni...

Ecco Quanto sono costati sindaco - assessori - consiglieri di Marsala ad Agosto : I marsalesi hanno speso circa 66 mila euro per pagare i politici che li rappresentano e li hanno amministrati nel mese di Agosto. E' questa, in totale, la cifra spesa per sindaco, assessori, ...

Pensioni - Quanto costa ritirarsi a 62 anni : Il governo istituirà la quota 100 che consente di mettersi a riposo 5 anni prima del previsto, rinunciando però a qualche centinaia di euro al mese

Collare Safe Light : opinioni sul collare a luce led per cani - Quanto costa e dove trovarlo : Oggi vogliamo parlarvi di Safe Light, il nuovissimo collare a luce led che vi permetterà di rendere visibile sia a te che agli automobilisti il vostro fidato amico a quattro zampe nelle ore serali e notturne. Potrete così fare lunghe passeggiate con il vostro cane senza mai perderlo di vista soprattutto nelle strade che non sono illuminate o hanno uno scarso servizio di illuminazione. Ma scopriamo adesso tutto quello che c’è sa sapere sul ...

Genova - Quanto ci costa il suicidio grillino : la voce su Tria - come li umilia : Al governo per fortuna c'è anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria che sul decreto sfornato frettolosamente non ha ancora messo la sua firma, decisiva.

Ecco Quanto costa la manovra : La manovra ha un costo non indifferente. Il ministro Tria si trova in mezzo alle richieste pressanti di Movimento Cinque Stelle e Lega che cercano a più riprese di portare a casa il reddito di ...

Amazon Prime Now arriva a Roma : come funziona e Quanto costa la consegna in un’ora : Amazon Prime Now a Roma Da oggi Amazon amplia il suo servizio Prime Now in Italia includendo anche Roma nelle città coperte. I clienti abbonati della capitale potranno quindi fare la spesa con un clic su una selezione di oltre ottomila prodotti dei supermercati Pam Panorama. Lo shopping sarà consegnato direttamente a casa entro un’ora o in una finestra a scelta di due ore. La selezione di articoli acquistabili spazia da prodotti alimentari – ...

Amazon Prime Now arriva a Roma : come funziona e Quanto costa la consegna in 1 ora : Amazon Prime Now a Roma Da oggi Amazon amplia il suo servizio Prime Now in Italia includendo anche Roma nelle città coperte. I clienti abbonati della capitale potranno quindi fare la spesa con un clic su una selezione di oltre ottomila prodotti dei supermercati Pam Panorama. Lo shopping sarà consegnato direttamente a casa entro un’ora o in una finestra a scelta di due ore. La selezione di articoli acquistabili spazia da prodotti alimentari – ...

Pensione di cittadinanza : Quanto costano e a chi andranno : Oltre 4 milioni di pensionati con un assegno inferiore a 780 euro: in prevalenza donne residenti al Sud, con un sussidio assistenziale o ai superstiti...

Quanto costa intervistare Beppe Grillo : Un'intervista con Beppe Grillo non potrà costarvi meno di 5000 euro Iva esclusa. Il fondatore del Movimento 5 Stelle non ci gira intorno e con un post sul suo blog comunica ufficialmente il tariffario ...

Quanto costa intervistare Beppe Grillo : Un’intervista con Beppe Grillo non potrà costarvi meno di 5000 euro Iva esclusa. Il fondatore del Movimento 5 Stelle non ci gira intorno e con un post sul suo blog comunica ufficialmente il tariffario per Quanto riguarda l’anno in corso e per il 2019; “Per non far perdere tempo a voi, e soprattutto a me” scrive. Con 5000 euro comunque vi dovrete accontentare di una mail dove risponderà alle vostre domande ...

Pensioni di cittadinanza : ecco Quanto costano e chi potrebbe beneficiarne : Mai più una pensione sotto i 780 euro, questa la promessa di Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, che ha ribadito la sua volontà di far passare la proposta con la prossima Legge di Bilancio. Con le Pensioni di cittadinanza si dovrebbero alzare le minime di oltre il 50% e ritoccare all’insù anche molti altri assegni Inps che oggi hanno un importo superiore a 500 euro ma inferiore ai 780 ...

Squalifica Douglas Costa : ecco Quanto rischia il calciatore bianconero - giornate e maxi multa : Squalifica Douglas Costa, arrivano le prime indiscrezioni in merito alla ‘pena’ che il calciatore dovrà scontare dopo lo sputo a Di Francesco Squalifica Douglas Costa, in arrivo una severa punizione per il calciatore della Juventus, come annunciato anche da Massimiliano Allegri. Di certo il brasiliano riceverà una severa punizione da parte del club bianconero, ma ovviamente anche il giudice sportivo prenderà provvedimenti dopo ...

iPhone XS e XR - Quanto costano i nuovi smartphone Apple? : Il prezzo dei nuovi iPhone XS e XS Max segna due traguardi per il mondo degli smartphone: da una parte certifica che quella che un tempo chiamavamo fascia alta di mercato (cioè tutti i dispositivi top di gamma intorno agli 800 euro) è stata definitivamente superata da un segmento ancora più premium che staziona tranquillamente sopra i mille euro; dall’altra, pur riconoscendo alla Mela la volontà di frenare i prezzi – i modelli base dei ...