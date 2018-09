Quando ti dicono che tua madre si è ammalata per colpa tua

vanityfair

: Ma quando si dicono certe cose ai cittadini, che magari ci credono pure, e poi il tuo alleato Salvini incontra Berl… - DavidSassoli : Ma quando si dicono certe cose ai cittadini, che magari ci credono pure, e poi il tuo alleato Salvini incontra Berl… - WittyTV : Quando ti dicono che non hanno mai guardato #uominiedonne. - gennaromigliore : Era ed è solo propaganda. Quando si tratta di vedere i fatti vanno in difficoltà. Basta guardare i primi dati che a… -

(Di sabato 22 settembre 2018) Un giorno la mamma di Alba (nome di fantasia) ha iniziato a sentire le voci. «Cambiò tutto. La mia casa non era più un luogo accogliente in cui sentirmi protetta e al sicuro. Con miain quello stato anche invitare gli amici era fuori questione.le veniva una delle sue crisi di rabbia in piena notte era come se io non esistessi». Oggi Alba ha 36 anni ed è una caregiver. Colei che si prende cura. Un angelo custode per ogni mamma, papà o persona che conviva con una disabilità o malattia. In Italia sono un quarto circa della popolazione: 15.182 mila (Istat 2011). Si occupano regolarmente di qualcuno all’interno della famiglia. «Era frustrante per me, da adolescente, avere enormi responsabilità sulle mie spalle e, nonostante questo, non essere sufficientemente ascoltata o informata dai medici. Solo oggi so che quello che facevo ha un nome: ero una giovane caregiver. Ma di ...