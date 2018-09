PSG | Tuchel affronta il caso Buffon dopo le recenti esclusioni

DIRETTA/ PSG-Saint Etienne (risultato finale 4-0) streaming video Dazn : poker di Diaby - cinquina di Tuchel : DIRETTA Psg Saint Etienne streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 5^ giornata della Ligue 1 francese(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 22:34:00 GMT)

PSG - è caos portieri. Tuchel : "Mai detto che Areola è il n°1. Buffon è Buffon" : Thomas Tuchel avrà una bella gatta da pelare per quanto riguarda la titolarità del ruolo del portiere al Psg. Buffon e Areola, infatti, si sentono i custodi della porta ma solo uno di loro, ovviamente,...

PSG - Tuchel : 'Areola titolare? Cose dette prima dell'arrivo di Buffon' : Buffon o Areola: questo è il dilemma, per Thomas Tuchel. L'allenatore del Paris Saint-Germain non ha ancora delineato le gerarchie in porta, ed è tornato a parlarne nella conferenza stampa di ...

PSG - Tuchel fa dietro front : “Titolare? Gigi è Gigi…” : PSG, Tuchel- Tuchel, neo tecnico del PSG, aggiusta il tiro e ritratta le dichiarazioni su Buffon e Areola. Un dietrofront che apre le porte della titolarità all’ex capitano della Juventus. Buffon lavorerà in costante ballottaggio con Areola, ma le tre giornate di squalifica in Champions League vedranno Areola disimpegnarsi da numero uno. Tuchel ci ripensa […] L'articolo PSG, Tuchel fa dietro front: “Titolare? Gigi è ...

PSG - Tuchel precisa : "Non ho detto che Areola è il n° 1 adesso" : Il tecnico dei parigini: "Glielo avevo detto prima dell'arrivo di Buffon. Ma Gigi è Gigi". Contro il Saint Etienne gioca il francese

Buffon scaricato dal PSG - incredibile decisione di Tuchel : Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, scarica Gianluigi Buffon. ecco le parole del tedesco a RMC Sport: “Se ho deciso la gerarchia dei portieri tra Areola e Buffon? Sì, ho scelto. La decisione non è ancora definitiva, ma ho detto ad Alphonse che è a mio parere in pole position per essere il numero 1. Viene dal settore giovanile del club. Il Paris Saint-Germain è tutto per lui e vuole mettersi alla prova con questa ...

PSG - Tuchel e il dilemma portiere : "Areola in pole. Forse..." : Thomas Tuchel, allenatore del Psg. Afp È una scelta dal sapore di dilemma, quella del titolare tra i pali del Psg. E il tecnico parigino, Thomas Tuchel, sembra soprattutto intenzionato a continuare su ...

Tuchel scarica Buffon : 'Areola titolare - il PSG è tutto per lui. Gigi lo aiuterà' : Thomas Tuchel , allenatore del Paris Saint-Germain , parla della questione portieri in casa parigina, con il dualismo Areola - Buffon . Queste le parole del tedesco a RMC Sport: ' Se ho deciso la gerarchia dei portieri tra Areola e Buffon? Sì, ho scelto. La decisione non è ancora definitiva, ma ho detto ad Alphonse che è a mio parere in pole position per essere il ...

PSG - Tuchel : 'Areola in pole. Buffon? Una leggenda - ha grande influenza sulla squadra' : A svelarlo è direttamente l'allenatore del club francese Thomas Tuchel che ha parlato così in un'intervista a Breaking Sport , trasmissione di RMC Sport : "Se ho deciso la gerarchia dei portieri tra ...

Ligue 1 - PSG : Tuchel mette Buffon in panchina : Per le prossime due gare l'ex bianconero non partirà da titolare. Tuchel: 'Giocherà Areola. Poi Vedremo'

PSG - Tuchel mette in panchina Buffon : “gioca Areola…” : Il Psg si prepara per i prossimi appuntamenti, solo panchina per il portiere Gigi Buffon come conferma l’allenatore Tuchel in conferenza stampa: “Buffon? Non mi piace mandarlo in panchina, ma anche Areola ha bisogno di trovare ritmo. Gigi ha fatto tre partite eccellenti, trasmettendo grande personalità, ma devo dare anche una chance a Areola per riprendere il ritmo di gara. Poi vedremo”. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE ...

Il PSG di Tuchel in Ligue 1 : Allenare il Paris Saint Germain nei prossimi anni è una delle cose più semplici e affascinanti, ma allo stesso tempo complesse e rischiose del mondo del calcio. La parte semplice deriva dal fatto che, come i Mondiali hanno dimostrato, le traiettorie tramontanti di Cristiano Ronaldo e Messi , saranno ancora al top, ma non al livello di questi ...

PSG - Tuchel : 'Non sono sicuro che Rabiot resti' : Thomas Tuchel vorrebbe rimanesse a Parigi ma Adrien Rabiot non sembra disposto a restare. Lo ha confermato l'allenatore tedesco del Psg nella conferenza stampa post partita della Supercoppa francese ...

PSG - Tuchel : "Rabiot? Non è sicuro che resti..." : E Buffon si presenta così c'è anche il barça - Occhio però al Barcellona che stando a quanto riportato da 'Sport' avrebbe già incontrato il Psg in un summit tenutosi a Parigi tra il direttore ...