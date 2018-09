Pronto su OnePlus 6 l’aggiornamento Android Pie | link utili | feedback e tempi di uscita

optimaitalia

(Di sabato 22 settembre 2018) Grandi novità oggi 22 settembre per i tantissimi utenti che hanno deciso di puntare su un6 e che, per forza di cose, sono in attesa di testare i punti di forza dell'aggiornamento del sistema operativoPie. Come riportato da TheSoul, infatti, il produttore asiatico ha dato il via al rollout del pacchetto software, al punto che anche qui in Italia nelle ultime ore qualcuno è riuscito a procedere con l'installazione. Ci sono alcune informazioni in questo senso che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione.Occorre partire dal presupposto che, pur parlando di diffusione via OTA dell'aggiornamento, andremo molto a rilento in questa prima fase. La scelta è stata infatti quella di assicurarePie ad un numero limitato di possessori di6, in modo tale che in questi giorni possano emergere eventuali bug per poi apportare correzioni al software. ...