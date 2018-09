Primo trapianto di faccia in Italia Roma | ultime notizie | 49enne ha ricevuto volto da

Storico Primo trapianto di faccia in Italia in ospedale di Roma | : L'intervento, eseguito all'ospedale Sant'Andrea su una donna di 49 anni affetta da neurofibRomatosi di tipo I, è stato possibile grazie a una donatrice di 21 anni. Nel mondo sono state effettuate ...

Primo trapianto di faccia in Italia : 19.00 Primo trapianto di faccia in Italia, all'Ospedale Sant'Andrea di Roma. L'intervento, eseguito su una paziente di 49 anni affetta da neurofibromatosi di tipo I (malattia genetica che causa gravi manifestazioni sulla pelle, negli occhi e nervose),è stato possibile grazie ad una donatrice di 21 anni, rende noto il Centro nazionale trapianti.

È stato eseguito il Primo trapianto di faccia in Italia : È in corso all'ospedale Sant'Andrea di Roma il primo trapianto di faccia effettuato in Italia. Il prelievo da una donna è stato già realizzato e l'equipe chirurgica sta ora operando sulla donna ricevente.L'intervento, eseguito su una paziente di 49 anni affetta da neurofibromatosi di tipo I, (una malattia genetica che causa gravi manifestazioni sulla pelle, negli occhi e nervose), è stato possibile grazie ad una ...

In corso il Primo trapianto di faccia in Italia : Nel mondo sono stati realizzati una cinquantina di trapianti di faccia, in Europa una decina e la maggior parte di questi in Francia. L'intervento rientra in un protocollo sperimentale, autorizzato ...

