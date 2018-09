POSTO ' SOFFIATO' DALLA BOLDRINI | RIMBORSO DI 15 EURO DALL' ALITALIA C' era seduto

Per il POSTO SOFFIATO dalla Boldrini Alitalia rimborsa il cliente con 15 euro : Cuneo - "Chiariamo subito una cosa: non mi sono alterato perché l'Alitalia ha dato il mio posto a Laura Boldrini. Mi sono arrabbiato perché mi è stata detta una bugia ignobile, per assegnare la mia poltrona a un politico che evidentemente fa parte di una casta superiore che non può mescolarsi con i comuni mortali. Forse per questo devono avere trattamenti di favore. Io non ce l'ho con la Boldrini ma con il sistema Italia: è inutile lamentarsi e ...