Pisa | bimba morta in auto | per il consulente della procura il padre colpito da amnesia

(Di sabato 22 settembre 2018) Un black out imprevedibile capace di rimuovere la volontà e i pensieri di unconvinto di aver lasciato la figlia all’asilo nido quando, invece, era rimasta sul sedile posteriore dell’. Una rimozione totale e prolungata nel tempo con un effetto tragico: la mortepiccola, trovata senza vita nel primo pomeriggio del 18 maggio scorso nella macchina del papà nel parcheggioContinental a San Piero a Grado (). Lanon aveva ancora compiuto un anno. A distanza di quattro mesi dalla tragedia, secondo quanto scrive Il Tirreno, la consulenza disposta dalladisulpiccola sposta il baricentro dell’inchiesta sull’eventuale causa di non punibilità per il genitore indagato con l’accusa di omicidio colposo. Lo psichiatra Alessandro Meluzzi, ex parlamentare di Forza Italia, criminologo, opinionista tv, nella sua relazione attribuirebbe al ...