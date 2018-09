Piante di marijuana e hashish | arrestato 28enne a Frigintini

Torino - coltivavano marijuana nello svincolo della tangenziale. Sequestrati 58 kg du stupefacente e 300 Piante : Gli uomini del commissariato Madonna di Campagna hanno scoperto un vero e proprio laboratorio per la produzione ed il confezionamento della marijuana in un seminterrato. All’interno dei tre locali era stata realizzata una filiera di lavorazione della droga. In una stanza l’essiccatoio, nella seconda il vivaio con ventole di aspirazione dell’aria, termostati, lampade alogene, pannelli riflettenti, deumidificatori e sacchi di terriccio e 153 ...

Nasconde in casa quattro Piante e oltre 260 gr. di marijuana - nei guai 62enne di Maglie - : I Carabinieri dell'Aliquota Operativa dipendente del Nor della Compagnia Maglie, nella cittadina salenitina, in seguito a un servizio specifico finalizzato al contrasto dei reati in materia di ...

Dai Lattari al Salernitano : preso con mille Piante di marijuana : Presi mentre raccolgono mille piante di canapa indiana. Stavolta la piantagione non era stata seminata sui monti Lattari, bensì nel Salernitano, a Roscigno, dove sono state arrestate tre persone, tra ...

Arrestati due giovani : droga in auto e cinque Piante di marijuana nell'abitazione : Un 29enne e un 19enne di origine albanese sono stati Arrestati per spaccio dai carabinieri di Borgo Urbecco, a Faenza. Domenica 27 agosto, in serata, il 29enne è stato controllato in auto. Nella ...

Cento Piante di marijuana in garage : arrestato 44enne : I carabinieri hanno trovato in un garage della villetta di un 44enne a Terrasini in provincia di palermo Cento piante di marijuana. arrestato

Scoperta in Sardegna piantagione da 1500 Piante di marijuana : Scoperta in Sardegna piantagione da 1500 piante di marijuana La coltivazione è stata definita una delle più rilevanti dell'Ogliastra. Arrestati in flagranza di reato i due coltivatori diretti, scoperti dagli agenti forestali mentre tagliavano le piante e dialogavano dei metodi di lavorazione Parole chiave: ...

Scoperta in Sardegna piantagione da 1500 Piante di marijuana - : La coltivazione è stata definita una delle più rilevanti dell'Ogliastra. Arrestati in flagranza di reato i due coltivatori diretti, scoperti dagli agenti forestali mentre tagliavano le piante e ...

Controlli antidroga della polizia a Capri - 'Pocho' scopre 40 grammi e numerose Piante di marijuana : Capri - L'infallibile fiuto di Pocho, il noto cane antidroga del Reparto Cinofili della polizia di Napoli, ha colpito anche a Capri. Nel weekend il personale del commissariato di Capri, coordinato dal ...

Scoperte dall'elicottero Piante di marijuana nascoste nel campo di mais : piante di marijuana seminate di nascosto in mezzo a quelle di mais in un campo agricolo a Gorgonzola, nel Milanese. Le hanno trovate i carabinieri di Cassano d'Adda , Milano, utilizzando un elicottero ...

‘Ndrangheta - scoperti a Vibo Valentia i “giardini segreti” della cosca Mancuso : sequestrate 26mila Piante di marijuana : La Dda di Catanzaro e la squadra mobile di Vibo Valentia ha messo le mani sui “giardini segreti” della cosca Mancuso. Oltre 26mila piante di marijuana che avrebbero fruttato alla ‘Ndrangheta almeno 20 milioni euro. L’operazione è scattata sabato all’alba quando gli uomini del questore Andrea Grassi hanno arrestato 18 persone che, per i pm guidati dal procuratore Nicola Gratteri, facevano parte di un’organizzazione di narcotrafficanti gestita da ...

Semi di Canapa acquistati on-line - scoperta piantagione con 26mila Piante di marijuana : 18 arresti : La Polizia di Vibo Valentia sta eseguendo 18 ordini di custodia nei confronti di altrettante persone ritenute responsabili di appartenere a un'associazione a delinquere dedita al narcotraffico. ...

Droga - 26mila Piante di marijuana scoperte a Vibo Valentia : Vibo Valentia, askanews, - Scacco alle 'ndrine del Vibonese. Oltre 26mila piante di marijuana, che se immesse sul mercato avrebbero fruttato oltre 20 milioni di euro, sono state scoperte a Vibo ...

Ndrangheta - trovate 26mila Piante di marijuana : scacco al clan di Vibo Valentia - 18 arresti : La Questura ha scoperto i 'giardini segreti' del clan Mancuso di Vibo Valencia, in cui veniva coltivata marijuana per un valore di 20 milioni di euro. A capo dell’associazione Emanuele Mancuso. arresti a Nicotera, Vibo, Joppolo, Limbadi e Capistrano. Droga coltivata in provincia e spacciata in tutta Italia.Continua a leggere

Calabria - sequestrate alla 'ndrangheta 26mila Piante di marijuana : 18 le persone arrestate. A capo dell'organizzazione c'era Emanuele Mancuso, esponente di spicco dell'omonima cosca, diventato collaboratore di Giustizia - La Polizia di Stato ha eseguito, in Calabria, ...