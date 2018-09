Pensioni | l' idea del Governo | aumentare l' età minima per diminuire gli anni di contributi

Riforma Pensioni 2018 e Quota 100/ Via dal lavoro a 60 anni - l'idea della Lega per il 2021 (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100. Le ultime notizie parlano del progetto della Lega per il 2021. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 12 settembre(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 17:57:00 GMT)

Pensioni - Sud Italia come il Portogallo : idea tasse zero per i pensionati : zero tasse per i pensionati anche in Italia, come fa da tempo il Portogallo, attirando molti Italiani. 'Ci piace l'immigrazione che porta soldi', dice Giorgia Meloni. L'idea di Fratelli d'Italia di ...

Pensioni - l'idea per Quota 100 : "Limite di età e sconti per donne e lavoratori precoci" : La proposta arriva da Alberto Brambilla, consulente del vicepremier Matteo Salvini e uno dei massimi esperti in Italia di...

Pensioni & INPS/ L'idea di Boeri per controllare le scelte di Governo e Parlamento : L'INPS starebbe pensando a creare una struttura di valutazione delle proposte di legge sulle tematiche di lavoro e di riforma delle PENSIONI. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 06:07:00 GMT)

Pensioni - idea choc : soglia già a 2mila euro : Troppo complicato mettere d'accordo la Lega con il M5s. Rischioso ficcare le mani in tasca a una categoria come quella dei pensionati, che è molto vigile quando si tratta dei propri diritti. Per questo, tutto il capitolo taglio delle Pensioni d'oro rischia di saltare dal menu della legge di Bilancio. Oppure di rispuntare come una riedizione del solito contributo di solidarietà pagato da chi percepisce gli assegni più alti.Il tema è stato ...