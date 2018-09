Pensioni | Lega | ' Avanti con quota 100'

Pensioni quota 100 - la Lega vuole il riscatto agevolato della laurea : Finora il riscatto della laurea - a causa degli alti costi da sostenere - aveva registrato poche adesioni: nel 2016, secondo i dati Inps, sono state presentate 14.859 domande (11.210 per la gestione privata e 3.649 per quella pubblica)...

La Lega punta tutto sulle Pensioni anticipate. La flat tax riguarderà solo le partite Iva : Il pacchetto fiscale presentato dalla Lega è pronto e ha ricevuto il via libera politico dal Movimento 5 Stelle. È uno dei pilastri della manovra del governo giallo-verde e prevede un timido avvio di

Manovra - Lega : quota 100 per Pensioni e taglio Ires : Si è svolto in mattinata un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi con Conte, Tria, Savona e Salvini che annuncia: 'Non ci sarà l'aumento dell'Iva'. Il reddito di cittadinanza solo 'ai cittadini italiani', precisa Di Maio. Il presidente emerito della Consulta Mirabelli: 'Incostituzionale'. «Ora c'è l'impegno di tutti ad affinare le proposte e dello stesso ministro Tria a cercare soluzioni», assicurano fonti della Lega dopo il vertice ...

Manovra - Lega : quota 100 per Pensioni e taglio Ires : La Lega soddisfatta del vertice odierno sulla Manovra di bilancio annuncia che, il Ministro dell'Economia Giovanni Tria , ha preso atto della volontà del governo giallo-verde di realizzare passi importanti come il reddito di cittadinanza per gli italiani e la riforma delle pensioni . Questa ...

Pensioni - la Lega pensa a un riscatto agevolato della laurea La riforma : I tecnici della Lega lavorano sull’individuazione di un meccanismo agevolato di copertura dei buchi contributivi, ovvero degli anni in cui non è lavorato. Tra le possibilità al vaglio un condono contributivo, una contribuzione volontaria e il riscatto della laurea

Pensioni - Lega : “Uscita a quota 100 con 62 anni di età. Allo studio pace contributiva per sanare le cifre non pagate” : Il primo intervento di smontaggio della legge Fornero, quota 100 con 62 anni di età e 38 di contributi, passerà anche per la “pace contributiva“. Ad annunciarlo è stata la Lega dopo la riunione di giovedì sera tra il leader Matteo Salvini, i suoi sottosegretari al tesoro Massimo Garavaglia e Massimo Bitonci e quello al lavoro Claudio Durigon. In pratica, chi non ha pagato una parte dei contributi a partire dal 1996 potrà sanare l’omesso ...

Pensioni - il piano della Lega : "Esclusa" qualsiasi ipotesi di aumento Iva, in pensione con 'quota 100' a 62 anni di età e 38 di contributi, Flat tax sulle aziende al 15%, cedolare secca sui negozi al 21%, taglio delle accise sulla ...

Pensioni - la proposta della Lega : “Quota 100 si può fare a 62 anni con 38 di contributi” : In pensione a 62 anni con 38 di contributi: è questa la previsione della cosiddetta quota 100 che la Lega vuole introdurre e che domani porterà al tavolo del governo: "La misura avrà oneri sopportabili per la finanza pubblica e sarà realizzata con misure di buon senso, compresa la pace contributiva".Continua a leggere

Pensioni d’oro - Lega e M5S vogliono tagliarle anche ai sindacalisti : La proposta di legge per il taglio delle Pensioni d'oro presentata da Lega e M5S in commissione Lavoro alla Camera "mira a riportare a un regime di equità l'applicazione del calcolo della base imponibile a fini Pensionistici, attualmente più favorevole per i sindacalisti".Continua a leggere

M5s e Lega presentano la proposta di legge che taglia le Pensioni d'oro : tocca Quirinale - Camere e sindacati : Presentato in commissione lavoro alla Camera il testo che prevede il tetto a 4500 euro netti e il ricalcolo secondo il metodo contributivo -

Pensioni - il piano della Lega : via con "quota 100" a 65 anni : La Lega è sempre più a lavoro per trovare la quadra su un nuovo sistema Pensionistico in grado di superare i paletti della legge Fornero. Di fatto finora il Carroccio ha proposto due strade. Una porta a "Quota 100" con l'età minima fissata a 62 anni, la seconda invece porta a quota 41 che sLega l'età anagrafici dagli anni di contributi versati. Ma con l'avvicinarsi dell'ora x per la manovra, la Lega prova a limare la sua proposta su cui sono ...

Pensioni d'oro - Lega-M5s : 'Tagli anche ai sindacalisti' : "Rimediare alla disparità di trattamento" in favore degli assegni previdenziali per i lavoratori delle organizzazioni sindacali. E' quanto prevede un articolo della proposta di legge M5s-Lega sulle ...

Tagli alle Pensioni d'oro anche per i sindacalisti. Depositata la legge M5S-Lega alla Camera : "Rimediare alla disparità di trattamento" in favore degli assegni previdenziali per i lavoratori delle organizzazioni sindacali. E' quanto prevede un articolo della proposta di legge M5S-Lega sulle pensioni d'oro Depositata oggi in commissione Lavoro alla Camera. Il testo "mira a riportare ad un regime di equità l'applicazione del calcolo della base imponibile a fini pensionistici, attualmente più favorevole ai lavoratori ...

Pensioni - la Lega pensa a quota 100 anche con solo 35 anni di contributi. Ma le coperture sono ancora poche : La versione definitiva è in stand-by perché la manovra è ancora tutta da confezionare sul fronte delle coperture e bisognerà capire quanta parte della torta si avrà a disposizione alla fine, ma anche perché l'ultima parola - quella politica - spetta a Matteo Salvini. Guardando ai numeri, però, lo schema sulla quota 100 per le Pensioni a cui stanno lavorando i tecnici della Lega è in fase ...