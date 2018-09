Pensioni | avanti tutta con Quota 100 | premier Conte ' Non siamo una banda di scalmanati'

Blastingnews

(Di sabato 22 settembre 2018) Le ultime notizie sulleparlano di un 'con100 con 62 anni di eta' e 38 di contributi': sembra essere ormai questa la strada tracciata dal Governo, con la spinta determinante della Lega, come primo step per il superamento della Legge Fornero. Mantenere in equilibrio i conti è la parola d'ordine e il Presidente del Consiglio, Giuseppenon perde occasione di ricordare questo aspetto, anche se conferma che il suo esecutivo si sta impegnando per realizzare tutte le riforme annunciate. A chi gli ricorda i numeri dell'Ocse in merito alla frenata della crescita dell'economia italiana, iltira dritto parlando di un'Italia che 'sorprendera' l'Europa'.parla anche di 'fumata bianca' ogni qualvolta si tiene un vertice di Governo, a testimonianza del fatto che le forze di maggioranza siano compatte e unite negli intenti: 'L'Italia riuscira' ...