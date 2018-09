Pensione anticipata quota 100 | età 62 anni | 400 mila in uscita e ricalcolo assegni

Blastingnews

(Di sabato 22 settembre 2018)100 con 38di contributi e all'eta' minima di 62, taglio delle Pensioni più alte e altre misure per superare la riforma Fornero: prendono corpo le nuove pensioni del Governo targato M5S di Luigi Di Maio e della Lega di Matteo Salvini che, dal 2019, potrebbero vedere la desideratadi 400lavoratori con la sola100 e il taglio delle pensioni più alte. Tanto è vero che la maggioranza ha presentato la proposta di legge che decurta le pensioni superiori ai 4.500 euro netti al mese: i soldi risparmiati verranno redistribuiti a favore dell'aumento degliprevidenziali sotto i 780 euro mensili. Dal taglio arriverebbero circa 300 milioni, un importo modesto rispetto ai circa 8 miliardi di euro necessari per la100 per il solo anno 2019, ma anche per l'altro obiettivo dell'aumento, dal 1° gennaio ...