Pedofilia | Usa; stato Michigan apre inchiesta su diocesi

Prete si suicida in chiesa : era stato accusato di Pedofilia/ La diocesi : "Stava vivendo momenti difficili" : Era stato accusato di aver molestato sessualmente la figlia di una donna del posto, un sacerdote francese si è suicidato all'interno della sua chiesa, ecco di cosa si tratta

Pedofilia Usa - dalla diocesi di Brooklyn maxi risarcimento di 27.5 milioni a 4 vittime : La diocesi di Brooklyn ha pagato a quattro giovani, vittime di abusi da parte di un insegnante laico di religione, 27,5 milioni di dollari. Il risarcimento è uno dei più ingenti nella storia dello scandalo degli abusi della Chiesa cattolica americana. L'insegnante, attualmente in carcere, si è dichiarato colpevole.

Usa - Pedofilia : altri 24 preti accusati : 7.10 Dopo lo scandalo esploso in Pennsylvania, il vescovo di Salt Lake City,capitale dello Utah, ha rivelato pubblicamente una serie di "credibili accuse" di pedofilia nei confronti di 16 preti della diocesi per fatti accaduti a partire dal 1990. Stessa cosa è accaduta a San Diego,in California, dove a una lista già stilata si sono aggiunti 8 nomi La diocesi di Salt Lake City ha ricevuto denunce da 34 vittime, ha scritto il vescovo Oscar Solis

Pedofilia - il cardinale Usa Wuerl offrirà le sue dimissioni al Papa - : L'arcivescovo è uno degli alti prelati accusati da Carlo Maria Viganò. Al centro delle polemiche come ha gestito lo scandalo degli abusi quando era vescovo di Pittsburgh, in Pennsylvania.

Negli Usa la macchia si espande. Anche il Kentucky vuole un grand jury sulla Pedofilia nella Chiesa : Dal Kentucky, lo Stato americano teatro anni fa di una clamorosa battaglia legale che minacciò di portare in tribunale Benedetto XVI e il Vaticano, arriva un nuovo affondo nella crisi della pedofilia. L'attorney general statale, Michael Brown, vuole costituire un gran giurì che indaghi sulle accuse di molestie al clero cattolico.Brown si è consultato con Josh Shapiro, il collega della Pennsylvania dove a metà agosto

Giudice Usa : "Pedofilia - Vaticano sapeva" : 16.46 "Non c'erano solo abusi sessuali diffusi, stupri di bambini, c'era una sistematica copertura che arrivava fino in Vaticano". Lo ha detto il procuratore generale della Pennsylvania, John Shapiro, alla Nbc, in merito ai documenti della Chiesa analizzati dal gran jury che ha scoperto abusi su oltre mille bambini in sei su otto diocesi della Pennsylvania. 300 sacerdoti coinvolti. "Abbiamo le prove che il Vaticano sapeva e ha coperto gli

Pedofilia - Carlo Maria Viganò vs Papa Francesco/ 100 preti sotto accusa in Pennsylvania : Papa Francesco, l'attacco di mons. Viganò sul caso McCarrick: "il Pontefice si dimetta, coprì un pedofilo". Il documento anti-Vaticano dell'ex nunzio e la replica di Bergoglio

Pedofilia - in Usa genitori non si fidano a mandare figli in chiesa/ "Il problema va affrontato apertamente" : Gli scandali degli abusi dei sacerdoti su minori allontano sempre più fedeli dalla chiesa americana, i genitori hanno paura a mandare i figli a Messa o nelle scuole cattoliche

Pedofilia - ex nunzio in Usa attacca il Papa. La replica : 'giudicate voi' : 'Imploro il perdono di Dio per questi peccati' ha detto Bergoglio che aggiunge 'un figlio gay va sempre accolto' - "Leggete voi attentamente e fate il vostro giudizio: il comunicato parla da sé": Così

