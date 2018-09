Pechino Express | Adriana Volpe | frecciata a Giancarlo Magalli Lui replica | ' Sei

“Non lo sa…”. Giancarlo Magalli umilia ancora Adriana Volpe : cosa le dice? Da non credere. Colpa di Pechino Express 2018 : Adriana Volpe oggi la vediamo sorridente e divertita in Marocco a Pechino Express 2018. Eppure questo 2018 non era iniziato sotto i migliori auspici. Lo scorso aprile, infatti, ha rischiato di morire insieme alla figlioletta. Lì, nel posto che dovrebbe essere il più sicuro al mondo, ovvero le mura domestiche, si sono alzate le fiamme ed è divampato un incendio che ha rischiato di causare un’immane tragedia. Qualche settimana fa ne ha ...

Adriana Volpe fa una battuta su Magalli a Pechino Express. E lui replica su Facebook : Durante l'ultima puntata di Pechino Express alla conduttrice Adriana Volpe è scappata una battuta: "Ammazza come pesano 'ste casse...manco ci fosse dentro Magalli". Mezza giornata più tardi è arrivata la risposta di Magalli, affidata ad un post di Facebook: "Purtroppo per qualcuno l'antipatia non diminuisce allontanandosi da casa".Si riapre una polemica iniziata nel 2017, tra querele e attacchi personali. Quello tra Adriana ...

Eleonora Brigliadori fa causa a Rai e Magnolia dopo la sua esclusione a 'Pechino Express' : La trovo una posizione giusta da servizio pubblico, pro scienza in questo periodo di troppa disinformazione' ha infatti chiosato Costantino con la speranza di mettere finalmente la parola fine a ...

Pechino Express - Paola Caruso rivela il dramma : 'Gravidanza a rischio durante le riprese. Il colon...' : La gravidanza di Paola Caruso è cosa nota a tutti, specialmente per le vicende legate all'abbandono del futuro padre. L'ex bonas di Avanti un altro , parlando della sua esperienza al reality-show ...

ELEONORA BRIGLIADORI FA CAUSA ALLA RAI/ "Io - esclusa da Pechino Express perché contraria ai vaccini" : È scontro aperto tra ELEONORA BRIGLIADORI e la Rai, che la esclude da Pechino Express a seguito delle dichiarazioni su Nadia Toffa. Segue il testo completo del comunicato.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 16:41:00 GMT)

Pechino Express - Adriana Volpe fa una battuta su Giancarlo Magalli. Lui : “L’antipatia non diminuisce allontanandosi da casa” (con tanto di cacchette sullo sfondo) : Game, set, match. Si riapre una disputa che sembrava ampiamente conclusa, quella tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, che a inizio 2017 aveva tenuto incollati i telespettatori de I Fatti Vostri agli schermi, tra frecciatine in tv e scambi di opinione via stampa o social. Ora, complice una battuta della conduttrice impegnata come concorrente nell’adventure reality Pechino Express, ecco un nuovo scambio verbale a distanza tra i due che per ...

Pechino Express - Avventura in Africa : gli ascolti del debutto confrontati con quelli delle stagioni precedenti - : ... 2013, 1.922.000 telespettatori e 9,44% di share Pechino Express 3 Ai confini dell'Asia , 2014, 1.876.000 telespettatori e 9,57 di share Pechino Express 4 Il nuovo mondo , 2015, 2.316.000 ...

ADRIANA VOLPE VS GIANCARLO MAGALLI/ Frecciatina a Pechino Express : il conduttore replica alla battuta : ADRIANA VOLPE lancia una nuova Frecciatina a GIANCARLO MAGALLI nel corso della prima puntata di Pechino Express 2018. Solleva una cassa pesante e commenta: "Manco ci fosse lui dentro"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 14:40:00 GMT)

Pechino Express 2018 : Andrea Fabiano commenta gli ascolti della prima puntata : Parte bene Pechino Express 2018. Il game show di Rai 2 non ha vinto la sfida del prime time, ma ha registrato un ottimo gradimento del pubblico Buona la prima per Pechino Express Avventura in Africa. La settima edizione del game reality di Rai2 ha incollato davanti al televisore una media di 1.911.000 telespettatori con il 9.92% di share. Un ottimo risultato che questa mattina ha trovato la piena approvazione da parte del direttore di Rete ...

Patrizia Rossetti/ Dal Festival di Sanremo a Pechino Express 2018 : è lei la d'Urso anni novanta : Patrizia Rossetti ha alle spalle tanta gavetta ma anche il merito di aver fatto da apripista a programmi come Mattino 5, Pomeriggio 5 e Verissimo con ore e ore di diretta su Rete4(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:35:00 GMT)

Pechino Express 2018 - fuori Claudio Colica e Mirko Frezza : La settima edizione dell'adventure-game di Raidue ha inizio con un doppio incidente, il ritiro di due concorrenti e le tenere lacrime di Maria Teresa Ruta - che è già una delle nostre star in viaggio preferite). Le otto coppie che si sfideranno sono: le #Coliche composta dai fratelli Fabrizio e Claudio Colica, il duo comico celebre sul web, le #Mannequin di cui fanno parte Linda Morselli, compagna di Fernando Alonso, e Rachele Fogar, figlia ...

Pechino Express - Adriana Volpe al vetriolo : la battuta su Magalli : La showgirl, in coppia con Marcello Cirillo, non si è lasciata sfuggire l'occasione per lanciare una frecciatina nei...

Pechino Express 2018 - Giancarlo Magalli : "Adriana Volpe fa ridere e non lo sa" : Che fra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe non scorre buon sangue, non è una novità. I due sono stati l'uno a fianco all'altra per otto edizioni de I fatti vostri ed è proprio nell'ultima che i rapporti si sono incrinati bruscamente. Fra battute e frecciate in tv e sui social, la guerra catodica faceva parlare più della trasmissione stessa ed ha portato alla scissione della coppia nel 2017.Magalli e la Volpe adesso stanno sotto lo stesso ...

Adriana Volpe e la frecciatina a Giancarlo Magalli : ecco cosa ha detto su di lui a Pechino Express : FUNWEEK.IT - La prima tappa di Pechino Express è stata vinta da Adriana Volpe e Marcello Cirillo: i #Mattutini hanno già dimostrato una intesa davvero ottima, d'altronde i due colleghi si conoscono ...