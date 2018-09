' Peccato che sono sposato' | Fedez completamente pazzo di ' lei' E Chiara

Canottaggio - Mondiali 2018 : 4 senza - che Peccato! Rimonta furibonda - ma è argento per 25 centesimi : Sfuma di un soffio il titolo per l’Italia nel quattro senza senior maschile ai Mondiali di Canottaggio di Plovdiv (Bulgaria). Il nuovo equipaggio azzurro formato da Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo, Marco Di Costanzo nonostante una Rimonta furibonda in finale si è dovuto accontentare della medaglia d’argento, battuto per soli 25 centesimi dall’Australia che riesce a difendere il titolo. Partenza a tutta dell’Australia, che passa al ...

Venezia - ancora polemiche : "Peccato che il film di Cuarón non arriverà mai al grande pubblico" : La polemica sul Leone d'oro al film di Alfonso Cuaron targato Netflix non accenna a placarsi e promette, anzi, nuovi sviluppi e ulteriori prese di posizione. Il ministro Bonisoli, chiamato direttament

XFactor 12 : che Peccato - Asia! Alla prima - Argento batte tutti. Nelle audizioni il cantante senza volto conquista i giudici : Un inizio dall'effetto straniante per la dodicesima edizione di X-Factor. Gli occhi sono inevitabilmente puntati su Asia Argento dopo quanto successo Nelle ultime settimane. Ufficialmente fuori dal programma, siede al tavolo dei giudici. Sarà così Nelle prime sette puntate, già registrate, in attesa che venga annunciato un sostituto. Man mano che passano i minuti e i concorrenti in gara, si ha l'impressione che l'attrice e ...

TIM/ Un crollo in borsa che nasconde il Peccato originale dei 'capitani coraggiosi' : Ieri il titolo è crollato ai livelli di 5 fa, a 0,52 euro. E tutti a chiedersi il perché. Ma la vera domanda è: perché no? Colpa dell'Opa del '99.

TIM/ Un crollo in borsa che nasconde il Peccato originale dei "capitani coraggiosi" : Ieri il titolo è crollato ai livelli di cinque anni fa, a 0,52 euro. E tutti a chiedersi il perché. Ma la vera domanda è "perché no"?. Tutta colpa dell'Opa del '99. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 11:52:00 GMT)La svolta di Cdp in Tim che sfata i miti del liberismo, di G. CreditTIM/ Il caos dopo il ribaltone di Elliott in Telecom Italia, di S. Luciano

Vincent Cassel e la serenata a Tina - Peccato che sia davvero stonato : Un Vincent Cassel tanto romantico quanto stonato ha pubblicato sul suo account Instagram questo video che lo vede cantare un serenata alla neo-moglie, la modella Tina Kunakey. La clip ha fatto ...

CONCESSIONE AUTOSTRADE/ Il 'Peccato originale' che gli italiani continuano a pagare : Ancora non sono stati resi pubblici i documenti più vecchi e forse più utili sulle concessioni autostradali. PAOLO ANNONI.

Pubblico o privato - Peccato che sia sempre monopolio : ... ministro dei Lavori pubblici: "Solo con il compimento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, si potrà dire che sono state realizzate le finalità con la quale è stata intrapresa la politica ...

Milan - che Peccato! Bernard sfuma : va all’Everton : CALCIOMERCATO Milan- Sembrava ad un passo dal Milan, invece Bernard giocherà nell’Everton nella prossima stagione. Secondo Sky, il club inglese ha battuto la concorrenza dei rossoneri ed ha praticamente chiuso la trattativa per il brasiliano che arriva a parametro zero. Nelle prossime ore le visite mediche. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO ...

MotoGp - Valentino Rossi bacchetta la Yamaha : “un Peccato avere una M1 lenta con lo stato di forma che ho” : Il pilota pesarese ha lanciato una frecciatina alla Yamaha, colpevole di non mettergli a disposizione una moto che possa competere con Ducati e Honda Periodo di forma positivo per Valentino Rossi, non altrettanto per la Yamaha che continua a non trovare la soluzione ai problemi cronici che assillano la M1. AFP/LaPresse Il pilota pesarese lotta come un leone a Brno, riuscendo a conquistare un ottimo quarto posto proprio sul finale di gara, ...

MotoGp - Lorenzo ironico dopo le qualifiche : “Peccato che non durino solo sette minuti - altrimenti…” : Il pilota spagnolo ha analizzato il quarto posto ottenuto in qualifica, esprimendo le proprie sensazioni in vista della gara di domani Un quarto posto che lascia un po’ di amaro in bocca a Jorge Lorenzo, costretto a scattare dalla seconda fila della griglia di partenza del Gp di Brno. AFP/Lapresse Una beffa per lo spagnolo, che aveva accarezzato per alcuni minuti la soddisfazione di centrare la pole sul circuito ceco: “peccato ...

Elisa Isoardi - la presentatrice Rai si mostra così : 'Peccato che oggi...' : "Ma una giornata così chiama mare... peccato sia solo martedì.... un abbraccio a voi!". E' una Elisa Isoardi sconsolata quella che scrive su Instagram a corredo di una foto in cui ha il broncio. La conduttrice, compagna di Salvini, è stanca, ma quest'anno niente vacanze per stare vicino al suo uomo impegnato a Roma con il governo.