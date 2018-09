Pd | Martina fa flop in Campania Ad assistere pochi curiosi | “Ormai il partito è alla

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 settembre 2018) Poco più di 100 persone hanno ascoltato il discorso del Segretario del PD Maurizio, intervenuto a Telese Terme, in provincia di Benevento in occasione della Festa de l’Unità. “E’ unfrutta – commentano ipresenti – di certo speravano anche loro in una maggiore partecipazione”. E lui, il segretario Dem dal palco attacca il Governo M5S-Lega sottolineando che con loro è in pericolo il tessuto sociale del Paese. “L’immagine più cretina di questo ultimo periodo – dice– è quella del vicepremier Di Maio con in mano il biglietto aereo. Chiederei le sue dimissioni non perché dice di viaggiare in seconda classe, quando invece ha viaggiato in prima, ma si dovrebbe dimettere perché con quella immagine ha dimostrato di non essere all’altezza della responsabilità che ha, se fa così con un viaggio aereo, figuriamoci cosa fa quando ha di ...