Parma | Inglese-Gervinho show Cagliari ko

Parma-Cagliari 2-0 - Inglese e super Gervinho lanciano i ducali : PARMA - Prima vittoria casalinga e seconda di fila in stagione per il Parma che, tra le mura amiche del 'Tardini', supera 2-0 il Cagliari in un match della quinta giornata di Serie A. A decidere la ...

Inglese arriva a Parma - ma pensa già al ritorno a Napoli… : Roberto Inglese ha segnato all’esordio con il Parma, una rete che servirà nelle sue idee a convincere il Napoli a ‘riprenderlo’ L’agente di Roberto Inglese, ha parlato oggi a RadioCrc del futuro del proprio assistito. L’agente Samuele Sopranzi, ha svelato la volontà di tornare a Napoli dopo l’esperienza a Parma. Nonostante la cessione al club ducale infatti, il Napoli ha tenuto la possibilità di ...

Parma-Udinese 2-2 : gol di Inglese - Barillà - De Paul e Fofana : Dall'esaltazione alla delusione per un pareggio che ha quasi il sapore della sconfitta. Il Parma, per 65', è padrone del match che le fa riassaporare la serie A. Poi il black out e la rimonta dell'...

Parma-Udinese - gol capolavoro di Roberto Inglese : tutti in piedi al Tardini [VIDEO] : L’attaccante arrivato dal Napoli sblocca il risultato al Tardini, regalando il vantaggio agli emiliani con un sinistro secco che non lascia scampo a Scuffet Il filtrante di Di Gaudio che arriva perfetto, Inglese lo controlla e scarica in porta un sinistro secco che non lascia scampo a Scuffet. E’ questo il racconto del gol del Parma, in vantaggio all’intervallo sull’Udinese. Non poteva che essere l’ex Napoli a ...

Calciomercato Parma - arrivano Inglese e Grassi : la probabile formazione gialloblù : Quando ormai mancano solamente pochi giorni all'inizio del campionato di serie A [VIDEO]tutte le squadre sono impegnate sul Calciomercato per cercare gli ultimi rinforzi. La formazione del Parma è tra quelle che stanno cambiando pelle, soprattutto grazie a due innesti che sono arrivati dal Napoli nelle ultime. Vestiranno infatti la maglia del Parma nella Serie A 2018-19 Roberto Inglese e Alberto Grassi. Due giocatori dal rendimento assicurato, ...

Parma - arriva Gervinho dopo Inglese : Il Parma piazza un colpo da urlo per l'attacco: è fatta per il ritorno in Italia dell'ivoriano Gervinho. L'ex romanista arriva a titolo definitivo dai cinesi dell'Hebei Fortune. dopo Inglese un altro ...

Calciomercato Parma - ufficiale : dal Napoli Grassi e Inglese : Parma - Due nuovi arrivi per il Parma che, attraverso una nota ufficiale ha comunicato "l'acquisto a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione a favore del Parma e controopzione a favore dell'...

Milan - la prima di Bakayoko. Contatti per Castillejo e Promes. Inglese-Parma : prima giornata da rossonero per Tiemoué Bakayoko . Il centrocampista classe '94, sbarcato ieri sera a Milano , ha sostenuto stamane le visite mediche presso la clinica 'La Madonnina'. Poi, nel ...

Parma - è fatta per Inglese e Di Gennaro : arriva anche Rispoli? : Parma scatenato in queste ultime ore, arriva il centravanti chiesto da mister D’Aversa, ma non solo: le novità dal mercato Il Parma completa due colpi in entrata per rafforzare la rosa in vista del campionato che inizierà nel prossimo weekend. Per Inglese e Di Gennaro manca solo l’ufficialità, due affare che sono praticamente fatti, ma non saranno gli unici della stagione estiva parmense in questi ultimi giorni di mercato. Le ...