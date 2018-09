Parma | Gervinho | ' Non è il mio gol più bello | ne ho fatti tanti'

Parma-Cagliari 2-0 - Inglese e Gervinho fanno volare i ducali : L'ex Chievo al 20' apre le danze, mentre l'ex Roma, nella ripresa, con un fantastico coast to coast, regala il raddoppio agli uomini di D'Aversa. Seconda consecutiva per i parmigiani dopo l'exploit di ...

Serie A – Prima vittoria casalinga per il Parma : gol incredibile di Gervinho : Parma super nella quinta giornata di Serie A contro il Cagliari: gol incredibile di Gervinho Prima vittoria casalinga e seconda di fila in stagione per il Parma che, tra le mura amiche del ‘Tardini’, supera 2-0 il Cagliari in un match della quinta giornata di Serie A. A decidere la partita in favore dei ducali le reti di Inglese al 20′ del primo tempo e Gervinho al 2′ della ripresa. In classifica gli emiliani ...

VIDEO Gervinho segna un gol spettacolare in Parma-Cagliari : coast to coast cosmico in Serie A per il 2-0 : Gervinho si è inventato un gol pazzesco in Parma-Cagliari, match valido per la quinta giornata della Serie A 2018-2019. L’attaccante dei ducali è partito dalla sua trequarti, si è reso protagonista di una progressione cosmica, ha annichilito la retroguardia avversaria e poi è entrato in area facendo partire un missile che ha permesso ai padroni di casa di raddoppiare. Di seguito il VIDEO di Gervinho in Parma-Roma. Foto: ...

Serie A Parma - Stulac non si allena - Gervinho e Sepe ok : Parma - Seduta pomeridiana per i gialloblu di D'Aversa . A Collecchio, la squadra ha svolto un lavoro di attivazione, per poi proseguire con esercitazioni tattiche. A conclusione, partita in porzione ...

Juventus - almeno uno tra Dybala e Douglas Costa deve giocare sempre. Parma - Gervinho è impressionante : E’ andato in scena il secondo anticipo del sabato valido per la terza giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Parma e Juventus che hanno dato vita ad una partita emozionante. La squadra di Allegri subito in vantaggio con Mandzukic, pareggio firmato da Gervinho e nella ripresa rete decisiva da parte di Matuidi. La gara di oggi ha dato importanti indicazione ad Allegri, soprattutto per l’attacco. Mandzukic è ...

