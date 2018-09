Parma | D' Aversa si coccola Gervinho

Parma-Cagliari - D'Aversa : 'Affrontiamo una squadra forte. Attenzione a Pavoletti' : La vittoria quasi impronosticabile con l'Inter a San Siro dà nuova linfa al Parma, che poco aveva raccolto nelle precedenti sfide pur proponendo un buon calcio. Gli emiliani potranno contare ...

Parma - Ciciretti è pronto a tornare in campo : adesso la palla passa a D’Aversa : Amato Ciciretti pronto a dare una mano al suo Parma dopo l’infortunio che gli ha negato la possibilità di essere in campo ad inizio stagione Amato Ciciretti è pronto a tornare a disposizione di Mister D’Aversa. Il suo Parma ha iniziato bene la stagione, ma l’apporto dell’ex Benevento può essere utilissimo per dare nuova linfa all’attacco. Il calciatore ha parlato oggi in conferenza stampa del rientro in campo ...

Serie A Parma - D'Aversa : «La vittoria con l'Inter è un premio» : Così il tecnico degli emiliani Roberto D'Aversa ai microfoni di Radio anch'io sport. "Poi -ha aggiunto l'allenatore- è chiaro che ci sono pure episodi che aiutano. Ma fondamentalmente per la voglia ...

Parma - a tutto D’Aversa : risponde all’Inter in merito alle polemiche arbitrali e loda la sua squadra : Il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha parlato dopo la vittoria della sua squadra sul campo dell’Inter di Spalletti: non sono mancate le polemiche “La vittoria di Milano contro l’Inter è “un premio agli sforzi dei ragazzi“. E’il commento all’1-0 dei ducali a San Siro del tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ospite di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1. ...

Inter-Parma - D'Aversa : 'A San Siro per provare a vincere. Se giochiamo per il pari sono dolori' : Un solo punto dopo le prime tre partite, ma il Parma ha dimostrato di poter dire la sua in questa Serie A. In particolare nell'ultimo match contro la Juventus al Tardini, dove la squadra di D'Aversa è ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Voglio la stessa personalità della partita con la Juventus» : Parma - Giornata di conferenza stampa per Roberto D'Aversa . Alla vigilia della partita contro l' Inter , sabato alle 15,, il tecnico ha le idee chiare su come affrontare la squadra di Spalletti : " ...

Serie A Parma - per D'Aversa la priorità è la forma fisica : Parma - Roberto D'Aversa , il tecnico delle due promozione consecutive del Parma , dalla C alla A,, sta lavorando sodo per risolvere i problemi che affliggono la formazione crociata: fino ad ora il ...

Parma - D'Aversa : 'Chi non parla di salvezza va nella direzione opposta' : Al termine del match amichevole finito 1-1 contro il Livorno, Mister Roberto D'Aversa ha commentato la prestazione dei Crociati nella zona mista del Tardini. Ecco le sue parole: 'Era una gara che ...

Serie A Parma - D'Aversa raddoppia le amichevoli : Parma - D'Aversa raddoppia. Oltre all'amichevole contro il Colorno , formazione che milita nel campionato di Eccellenza, il Parma affronterà il giorno successivo il Livorno per un altro test ...

Parma - D'Aversa : 'La Juve non è solo Ronaldo' : Cristiano Ronaldo? Si parla molto di lui, credo che sia uno dei giocatori più forti al mondo e lo ha dimostrato, ma non dobbiamo preoccuparci solo di lui, perché affronteremo una squadra fortissima. ...

Serie A Parma - D'Aversa sulla Juventus : «Difficile - ma nulla è impossibile» : Parma - Il tecnico del Parma , Roberto D'Aversa , alla vigilia della partita con la Juventus , esordisce così ai microfoni ducali. "È una partita difficile, è vero. Ma nella vita nulla è impossibile. ...