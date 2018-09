Parma-Cagliari 2018 | Diretta | Formazioni | Streaming | Dove Vederla

Serie A Parma-Cagliari - probabili formazioni e tempo reale dalle 15. Dove vederla in tv : Allenatore: Maran ARBITRO: Calvarese di Teramo IN TV: ore 15, Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 Classifica Serie A La Cronaca

Parma-Cagliari - D'Aversa : 'Affrontiamo una squadra forte. Attenzione a Pavoletti' : La vittoria quasi impronosticabile con l'Inter a San Siro dà nuova linfa al Parma, che poco aveva raccolto nelle precedenti sfide pur proponendo un buon calcio. Gli emiliani potranno contare ...

Serie A : 4^ giornata - le formazioni : si parte con Inter-Parma - domani notte Cagliari-Milan. Chiude Spal-Atalanta : 4^ giornata- Tutto pronto per la 4^ giornata di campionato. Si partirà con Inter-Parma, calcio d’inizio oggi alle ore 15:00. A seguire Napoli-Fiorentina e Frosinone-Sampdoria. domani sarà la volta della Juventus impegnata nel match interno contro il Sassuolo. Roma-Chievo in programma domani alle 12:30. Chiuderà la giornata il match della Sardegna Arena tra Cagliari e […] L'articolo Serie A: 4^ giornata, le formazioni: si parte con ...

Bologna-Spal 0-0 - Empoli-Cagliari 2-0 - Parma-Udinese 2-2 La Diretta : Bologna-Spal Segui la Diretta E' subito derby emiliano in questa affascinante prima giornata di campionato: al Dall'Ara si sfidano infatti Bologna e SPAL. Tra i felsinei fa il suo esordio assoluto in ...

Bologna-Spal 0-0 - Empoli-Cagliari 2-0 - Parma-Udinese 2-1 La Diretta : Bologna-Spal Segui la Diretta E' subito derby emiliano in questa affascinante prima giornata di campionato: al Dall'Ara si sfidano infatti Bologna e SPAL. Tra i felsinei fa il suo esordio assoluto in ...

Bologna-Spal - Empioli-Cagliari - Parma-Udinese - dalle 20.30 La Diretta : Bologna-Spal Segui la Diretta E' subito derby emiliano in questa affascinante prima giornata di campionato: al Dall'Ara si sfidano infatti Bologna e SPAL. Tra i felsinei fa il suo esordio assoluto in ...