Parma-Cagliari 2-0 | in gol Inglese e Gervinho

Parma-Cagliari 2-0 : risultato finale - le azioni salienti del match (VIDEO) : E' FINITA: dopo 90 minuti di emozioni, allo stadio Tardini di Parma [VIDEO] si conclude il match fra Parma e Cagliari. I padroni di casa vincono per 2 a 0, un risultato che porta i ducali a 7 punti in classifica. I sardi invece rimangono nella parte bassa della classifica, rilegati a 5 punti. Parma-Cagliari: la cronaca e i video della partita 69' minuti: ammonito Antonino Barilla, per un atterramento ai danni dell'avversario, che non saltera' ...

Parma-Cagliari 2-0 - super gol di Gervinho : rossoblù al tappeto -VIDEO- : Parma-Cagliari- Il Parma supera il Cagliari 2-0 e conquista la sua seconda vittoria consecutiva dopo l’ottimo successo a San Siro contro l’Inter. Partono bene i padroni di casa, subito pimpanti nella manovra e nei fraseggi offensivi. Cagliari costretto a fare a meno di Pavoletti, out nel pre partita: al suo posto Cerri. Parma in vantaggio […] L'articolo Parma-Cagliari 2-0, super gol di Gervinho: rossoblù al tappeto -VIDEO- ...

Parma - Faggiano : 'La vittoria sull'Inter? Abbiamo pensato subito al Cagliari' : Daniele Faggiano , direttore sportivo del Parma , ha parlato a Sky Sport prima della sfida col Cagliari: ' La vittoria contro l'Inter? Abbiamo gestito il successo al meglio, Abbiamo cercato di non far pesare troppo questa vittoria, ci siamo messi subito al lavoro in ...

