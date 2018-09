Papa | pace e serenità per Italia Mattarella | grazie Santità

MotoGp – Altro che pace! Adesso Marquez spara a zero su Rossi : “non è voluto venire dal Papa” : Marc Marquez sembra non voler placare gli animi dopo quanto accaduto oggi in conferenza stampa a San Marino: le parole dello spagnolo della Honda su Valentino Rossi Clima teso a Misano alla vigilia dell’inizio del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Prendendo spunto dalle recenti dichiarazioni di Marc Marquez sulla sua disponibilità a fare immediatamente pace con Valentino Rossi, i giornalisti hanno invitato lo spagnolo a ...

Papa Francesco ha incontrato i piccoli ambasciatori di pace saharawi : I piccoli ambasciatori saharawi di pace hanno ringraziato il Papa, sottolineando che la loro società vuole la libertà e attende un mondo di giustizia, pace dove sia possibile la convivenza tra tutte ...

“Il tronista gentiluomo di Uomini e Donne”. Antonello Zara - dieci anni senza pace per papà Valter : dieci anni. Centoventi lunghissimi mesi per la famiglia di Antonello Zara. Tanto è passato da quel tragico 7 agosto 2008, data in cui l’ex tronista di Uomini e Donne perse la vita in un incredibile incidente stradale. Aveva 31 anni quando un’auto lo travolse, strappandolo a questa vita e gettando nella disperazione i suoi familiari. Lui, cresciuto nella sua città Natale, Verona, era un bambino curioso, ricco di interessi e amante ...

Papa : prevalgano programmi di sviluppo e pace non di odio e armi : 'Nel mondo prevalgano i programmi dedicati allo sviluppo, all'alimentazione, alla solidarietà, e non quelli dell'odio, degli armamenti e della guerra'. È il richiamo rivolto dal Papa, che all'Angelus ...

Violenze in Messico - fonti : Papa Francesco interverrà per il dialogo sulla pace : Papa Francesco ha accettato di partecipare a un'iniziativa di pacificazione del Messico promossa dal vincitore delle elezioni presidenziali, Andres Manuel López Obrador, per mettere fine a undici anni ...

