Papa Francesco in Lituania Diretta streaming video | Bergoglio da Vilnius

Papa Francesco : ‘Il sesso non è tabù’. Ma le sue parole non sono così rivoluzionarie : “La sessualità, il sesso, è un dono di Dio. Niente tabù. È un dono di Dio, un dono che il Signore ci dà”. Queste le parole più clamorose pronunciate dal Papa pochi giorni fa dinanzi a un gruppo di giovani di Grenoble. Esse sono sembrate testimoniare una qualche novità nell’atteggiamento della Chiesa Cattolica verso il sesso e l’amore carnale. È proprio così? La risposta a questo interrogativo viene dalla lettura della parte restante ...

Papa Francesco NEI PAESI BALTICI/ Diretta streaming video : sul volo per Vilnius il "grazie" di una 98enne : PAPA FRANCESCO nei PAESI BALTICI: viaggio apostolico in Lituania, Lettonia ed Estonia. Diretta streaming video e ultime notizie: il programma, le tappe e l'abbraccio alla Chiesa perseguitata(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 10:52:00 GMT)

Al via il viaggio di Papa Francesco in Lituania - Lettonia - Estonia : Città del Vaticano, 22 set., askanews, - Ha avuto inizio questa mattina il 25esimo viaggio Apostolico internazionale di papa Francesco in Lituania, Lettonia ed Estonia. L'aereo con a bordo il Santo ...

Papa Francesco parte per Repubbliche baltiche : prima tappa Lituania : Papa Francesco è partito per il suo viaggio nelle Repubbliche baltiche, il 25esimo all'estero del suo pontificato. prima tappa la Lituania, dove si tratterrà fino a martedì, per poi proseguire alla ...

Papa Francesco e la cortina di fede : Le macerie della cortina di ferro, almeno idealmente, erano ancora lì, a dividere l’oriente dall’occidente, il mondo libero dalle nebbie del comunismo che lentamente si diradavano. Venticinque anni fa Giovanni Paolo II, il Papa polacco che diede un bel colpo al Muro di Berlino, attraversava quel con

Papa Francesco nei Paesi Baltici/ Diretta streaming video : Bergoglio abbraccia Lituania - Lettonia ed Estonia : Papa Francesco nei Paesi Baltici: viaggio apostolico in Lituania, Lettonia ed Estonia. Diretta streaming video e ultime notizie: il programma, le tappe e l'abbraccio alla Chiesa perseguitata(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 05:50:00 GMT)

Papa Francesco con Airbus A320 Alitalia a Vilnius : L'Airbus A320-216 immatricolato EI-DSY battezzato "Aldo Palazzeschi" volo AZ 4000 decollerà dal Leonardo da Vinci di Fiumicino sabato 22 alle 07,30 con destinazione Vilnius, capitale della Lituania. A ...

TANZANIA - SI RIBALTA TRAGHETTO NEL LAGO VITTORIA : 136 MORTI/ Ultime notizie : cordoglio di Papa Francesco : TANZANIA, 86 persone morte nel RIBALTAmento di un TRAGHETTO. Ultime notizie LAGO VITTORIA: si teme un'ecatombe visto che a bordo potrebbero esserci più di 400 passeggeri(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 16:01:00 GMT)

Papa Francesco nei Paesi Baltici - tra memorie e speranze : Arrestato nel 1983 per aver dato vita alla Cronaca della Chiesa Cattolica in Lituania , voce della dissidenza religiosa al regime, Tamkevicius fu interrogato 70 volte in una prigione del Kgb, senza ...

Scandalo pedofilia : Papa Francesco ha rimosso altri due vescovi cileni : Papa Francesco ha accettato le dimissioni di altri due vescovi cileni coinvolti nello maxi Scandalo legato alla pedofilia.La prassi prevede infatti che siano i presuli a inoltrare al pontefice una richiesta finalizzata alla rinuncia. Poi il vescovo di Roma può accogliere o meno la domanda, ma è chiaro che a orientare determinate decisioni siano soprattutto la volontà e l'indirizzo dato dall'ex arcivescovo di Buenos Aires.A dover abbandonare ...

Papa Francesco sospende un vescovo indiano accusato di violenza sessuale su una suora : Papa Bergoglio ha acettato la richiesta di sospensione avanzata da un vescovo indiano accusato da una suora di violenza sessuale.Continua a leggere

Papa Francesco - tagliare gli sprechi - non la solidarietà : 'La scarsità delle risorse, che giustamente preoccupa i governi, non può certo toccare ambiti delicati come questo, perché i tagli devono riguardare gli sprechi, ma non va mai tagliata la solidarietà'!...

Papa Francesco tuona "contro" il nazionalismo e la xenofobia : Papa Francesco si è scagliato ancora una volta contro il dilagare di quelle che ha definito "nuove forme di xenofobia e razzismo".Il monito, l'ultimo in ordine di tempo, è arrivato per il tramite di un documento consegnato nelle mani di relatori e astanti di un convegno tenutosi in Vaticano. Una manifestazione incentrata anche sul proliferare del cosiddetto "nazionalismo populista" in relazione alla gestione dei fenomeni migratori. La Santa Sede ...

L'appello di Papa Francesco ai politici : 'Non strumentalizzate paura verso stranieri per i vostri interessi elettorali' : 'Purtroppo accade pure che nel mondo della politica si ceda alla tentazione di strumentalizzare le paure o le oggettive difficoltà di alcuni gruppi e di servirsi di promesse illusorie per miopi ...