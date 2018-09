Palio dell' uva e giornata ecologica di Legambiente

Innocenzi - è il sesto Palio : raggiunti Gubbini e Paci. Le foto più belle della Rivincita : Da domenica sera il Cassero indossa il "cappotto". Con il successo nella sfida e con quello della Rivincita, il popolo di via Cortella può festeggiare ad una storica doppietta. Il tutto, grazie all'...

Le contrade di Siena hanno votato a favore dell’organizzazione di un Palio straordinario : L’assemblea delle contrade di Siena ha votato a favore dell’organizzazione di un Palio straordinario dedicato al Centenario della fine della Prima guerra Mondiale su proposta del Consiglio nazionale delle associazioni d’arma. hanno votato a favore dieci delle diciassette contrade cittadine, un The post Le contrade di Siena hanno votato a favore dell’organizzazione di un Palio straordinario appeared first on Il Post.

Il Palio della balestra 2018 a Sansepolcro vinto da Giampiero Bicchielli di Gubbio - primo tiratore in attivita' a imporsi sei volte. Enzo ... : La cronaca del palio di settembre, che ha visto alternarsi sui banchi di tiro 44 portacolori eugubini e 59 locali, per un totale di 103 , resta in piedi il record del 2016 con 105, , è ...

In scena da stasera il Palio delle contrade a Milzano : Il sindaco di Milzano Massimo Giustiziero Ad attendere partecipanti e pubblico tre giornate, un programma intenso e un susseguirsi serrato di eventi: spettacoli, giochi, tornei, il grande corteo ...

Torna il Palio della Stella a Sacrofano : rievocazione storica in costume : Appuntamento questo fine settimana a Sacrofano dove si terrà la 25ma edizione del Palio della Stella , da venerdì 7 settembre a domenica 9, . Una rievocazione storica in costume medievale ispirata ad ...

Palio di Siena - la giunta vota a favore di un’edizione straordinaria per i 100 anni dalla fine della Prima guerra mondiale : A Siena l’ultimo Palio straordinario fu celebrato diciotto anni fa, nel 2000, in occasione del Giubileo. Ora, a sole due settimane dalla corsa che ha incoronato la Lupa per la 37° volta, le contrade potrebbero tornare a sfidarsi in un periodo atipico come novembre per celebrare il centenario della fine della Prima guerra mondiale. L’idea è venuta a metà agosto ad Assoarma (la federazione delle associazioni d’arma) che ha mandato la richiesta ...

Da domani a domenica c'è Il Palio delle Contrade con oltre 400 figuranti : Non mancheranno gli spettacoli di falconeria, gli antichi mestieri, gli arcieri del Liocorno, gli spettacoli di fuoco e giocoleria, gli sbandieratori, le acrobazie, i balli di corte e lo show del ...

Palio della Rocca 2018 : Dalle 15.30 spettacoli d'armi, falconeria, giocoleria, focoleria, e sbandieratori. Spazio poi alla parata in costume dei signori dei castelli e delle compagnie figuranti. Il castellano di Serra darà ...

Atletica - English Gardner eguaglia il record del Palio della Quercia sui 100m : Ho avuto bisogno di tempo per recuperare dalle fatiche di Berlino Tamberi terzo con 2.26m nel salto in alto Il pubblico di Rovereto ha sostenuto il campione del mondo indoor di Portland 2016 ...

Atletica – Palio della Quercia : Tamberi lancia l’attacco ai 2 - 30 a Rovereto : Gianmarco Tamberi all’attacco ai 2,30 al 54° Palio della Quercia a Rovereto Nel 54° Palio della Quercia a Rovereto, in Trentino, terzo posto sulla pedana dell’alto di Gianmarco Tamberi. Il 26enne delle Fiamme Gialle supera 2,26 alla terza e ultima prova, a due centimetri dal primato stagionale, con la stessa misura dell’ucraino Andriy Protsenko e del keniano Mathew Sawe che si aggiudicano la vittoria a pari merito per un nullo in ...

Sci di Fondo – Palio delle Contrade e 1K Shot : Pellegrino e Wierer guidano gli azzurri : Venerdì 24 agosto spettacolo a Livigno con il Palio delle Contrade e la 1K Shot. Pellegrino e Wierer guidano la colonia italiana A Livigno (SO) fervono i lavori per allestire la pista che venerdì 24 agosto ospiterà in pieno centro il Palio delle Contrade e la 1K Shot con i campioni del Fondo e del biathlon. In paese è già posizionato da ieri sera il gatto battipista, oggi si analizzeranno gli ultimi dettagli tecnici prima di stendere ...

Atletica - Palio della Quercia 2018 : tutti i risultati a Rovereto. Gimbo Tamberi terzo - Yeman Crippa sesto : A Rovereto (Trento) si è disputato il tradizionale Palio della Quercia, meeting internazionale di Atletica leggera caratterizzato da un buon parterre. 100 METRI (MASCHILE) – Tempi alti nonostante il buon campo partenti e il vento positivo di 0.7 m/s. Si impone il turco Jak Ali Harvey (10.14) che ha la meglio sullo statunitense Michael Rodgers (10.17) e sul panamense Alonso Edward (10.21). 100 METRI (FEMMINILE) – La prestazione più ...

Fondo : Spettacolo a Livigno con il Palio delle Contrade e la 1K Shot. Pellegrino e Wierer guidano la colonia italiana : Vi saranno pure testimonial di Livigno nello sport come Giulio Molinari, che ha già il biglietto in tasca per il Mondiale di triathlon a Kona, e con tutta probabilità anche Sara Dossena, che sta ...

Montone - "Donazione della Santa Spina" - Porta del Borgo conquista il Palio : Il mio personale plauso va alla Pro Loco di Montone, guidata da Raffaele Bei , anche maestro che realizza i pali; ai Rioni, agli autori degli spettacoli e a chi ne cura la regia, a quanti lavorano in ...