Palermo | lite sul parcheggio | cinquantenne in coma per un pugno

Palermo : visita Papa - ortensie - gerbere e plumbaco su palco Politeama : Palermo, 13 set. (AdnKronos) - Un tappeto di ortensie bianche, ornate da plumbaco azzurro e gerbere gialle. È l’allestimento floreale che accoglierà il Papa a Piazza Politeama, a Palermo, per l'incontro con i giovani in programma sabato pomeriggio. A realizzarlo 10 fioristi del capoluogo siciliano a

Palermo : attesi 5mila giovani a piazza Politeama per il Papa : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - Un vero e proprio happening di festa e di gioia. Sono 5mila i giovani attesi a piazza Politeama, a Palermo, sabato per l'ultimo appuntamento della visita pastorale del Papa in occasione del XXV anniversario del martirio del Beato don Pino Puglisi per mano mafiosa. Arri

Palermo : visita Papa - crocifisso con resti barche migranti al Politeama : Palermo, 11 set. (Adnkronos) - Un crocifisso realizzato con i resti delle barche dei migranti e una Madonna nera. Palermo si prepara ad accogliere il Santo Padre atteso in città sabato e a lo fa ribadendo ancora una volta la sua anima di città accogliente. "La croce che sarà sistemata sul palco a pi

Palermo - uccide vicino a colpi di pistola dopo una lite : arrestato - : L'omicidio è avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 agosto a Sferracavallo. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze il 59enne ha sparato alla vittima di 45 anni perché infastidito dal fumo del ...

Palermo - uccide vicino a colpi di pistola dopo una lite : arrestato : Palermo, uccide vicino a colpi di pistola dopo una lite: arrestato L'omicidio è avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 agosto a Sferracavallo. Secondo quanto emerso dalle prime testimonianze il 59enne ha sparato alla vittima di 45 anni perché infastidito dal fumo del barbecue Parole chiave: ...

Palermo - lite sfocia in omicidio : preso l'uomo che era in fuga : Milano, 22 ago., askanews, - Una lite tra vicini di casa, l'ennesima a quanto scrivono i giornali locali, è sfociata nella serata del 21 agosto nella borgata di Sferracavallo a Palermo in un omicidio. ...

Palermo - OMICIDIO IN VIA SFERRACAVALLO/ Ultime notizie - 43enne ucciso dopo lite fra conomini : PALERMO, ucciso un 43enne in via SFERRACAVALLO: una lite fra condomini è stata fatale a Cosimo D'Aleo, ucciso con due colpi di pistola intorno alle 20.30 di martedì(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 00:52:00 GMT)