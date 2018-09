Palermo Alla scoperta del meraviglioso capoluogo siciliano Sereno Variabile

Forti temporali - allerta gialla da Palermo a Ragusa : L'allerta meteo gialla annunciata dalla Protezione Civile della Sicilia per oggi, 19 settembre, e' stata prorogata fino a domani da Palermo a Ragusa.

Papa a Palermo : ai giovani - 'la vita non si fa a colpi di vernice'. No alla 'rassegnazione' - 'non siate giovani sradicati - gassosi'. Siate '... : Tutto può cambiare', anche nel 'tempo di crisi' che 'stiamo vivendo': 'Tante piccole guerre ma un mondo in guerra, tanti problemi finanziari ma i giovani senza lavoro'. 'Sono un giovane con radici o ...

Palermo. Folla alla messa del Papa per commemorare don Pino Puglisi : Papa Francesco è tornato in Sicilia, a distanza di 5 anni dal suo primo viaggio pastorale a Lampedusa. Ad accoglierlo

Palermo - i putti del Serpotta soffocati dalla muffa : http://Palermo.repubblica.it/cronaca/2018/09/08/foto/Palermo_i_putti_del_Serpotta_soffocati_dalla_muffa-205890348/1/#1 I putti del Serpotta soffocano nella muffa e si sciolgono per le infiltrazioni d'acqua. E' quello che sta ...

Conte a Palermo interrotto dalla campanella : "E' già finita la ricreazione?" : Il premier Conte sta parlando agli studenti della scuola Don Pino Puglisi quando viene interrotto dal suono della campanella. I ragazzi scoppiano a ridere e lui divertito domanda: "E' già finita la ...

Matteo Salvini - l'ultima farsa dalla procura di Palermo : 'La polizia cerca clandestini che mi denuncino' : L'ultimo aggiornamento sulla vicenda giudiziaria di Matteo Salvini e l'indagine per sequestro di persona delle persone a bordo della nave Diciotti sta assumendo contorni sempre più surreali. Non ...

Maxioperazione antidroga a Palermo : 15 arresti a Ballarò : Palermo, 11 set., askanews, - Maxioperazione antidroga stamani a Palermo, dove i carabinieri hanno eseguito un ordine di custodia cautelare, emessa dal gip palermitano su richiesta della DDA, nei ...

Palermo : sgominato traffico di droga a Ballarò - 22 arresti : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - E' in corso dall'alba di oggi una maxioperazione antidroga condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Verdi, che hanno eseguito 22 arresti nell’ambito dell’indagine convenzionalmente denominata “Pegasus”. Sette persone sono state portate in

Falso allarme bomba a Palermo : in via Liberta' : Falso allarme bomba a Palermo. Un pacco sospetto e' stato segnalato dai passanti in via Liberta' a Palermo. Sul posto gli artificieri.

Dalla Chiesa - ucciso 36 anni fa da Cosa nostra/ Palermo lo ricorda - Mattarella "suo impegno contro le mafie" : Dalla Chiesa, ucciso 36 anni fa da Cosa nostra: Palermo ricorda l'omicidio del generale, della moglie e dell'agente di scorta. Il commosso messaggio di Mattarella.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 14:04:00 GMT)

Palermo. Il 3 settembre 1982 la mafia uccideva il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa : Sono passati 36 anni. Il 3 settembre 1982 la mafia uccideva a Palermo il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Le

Palermo - dipendenti dell’aeroporto ballano e cantano i Backstreet Boys : Palermo, dipendenti dell’aeroporto ballano e cantano i Backstreet Boys I lavoratori si sono ribattezzati "Prestis Boi" e si sono prestati per una clip, sulle note di “I Want It That Way”, dedicata ad un collega da poco scomparso. L’idea è stata di Francesco Marotta, anche lui operaio dello scalo siciliano e videomaker. ...