Pagelle Sampdoria-Inter 0-1 | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 5^ giornata

Sampdoria-Inter 0-1 : Pagelle e tabellino - Serie A 2018/2019 : Sampdoria-Inter , 5ª giornata Serie A 2018 / 2019 : cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle , tabellino e sintesi.

Pagelle / Sampdoria-Inter : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 5^ giornata - primo tempo) : Pagelle Sampdoria Inter: Fantacalcio , i voti della partita di Serie A per la 5^ giornata . I protagonisti, i migliori e i peggiori a Marassi: tutti i giudizi(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 21:19:00 GMT)

Sampdoria - le Pagelle di CM : Caprari è decisivo - Defrel non si vede : Kownacki 6 : ha voglia di spaccare il mondo, e si vede. La sua condizione fisica migliora di partita in partita, ha bisogno solo di fiducia e di minutaggio. Certo, con quei due davanti non è smeplice,...