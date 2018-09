Ordine dei giornalisti | ' Da Casalino e Conte attacco alla libertà di informazione'

'Da Casalino e Conte un attacco all'informazione' : parla il presidente dell'Ordine dei giornalisti : È evidente che in certi casi che il diritto di cronaca prevale enormemente su qualunque forma di riservatezza. Quindi secondo la dichiarazione di Casalino era di interesse pubblico? Non vedo come si ...

"IN ATTESA PER COLPA DI UN NEGRO" : SFOGO IN OSPEDALE/ Cagliari - l'Ordine dei Medici : "No all'intolleranza" : Cagliari, troppa ATTESA in ambulatorio “COLPA del negro”. Razzismo verso africano, la dottoressa responsabile si scusa su Facebook “Mi vergogno di quanto accaduto"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 21:30:00 GMT)

Rinviato il concerto dei Marlene Kuntz a Milano - Magazzini Generali chiusi per Ordine della Questura : Il concerto dei Marlene Kuntz a Milano è stato posticipato di un mese. Nelle scorse ore è arrivata la notizia del posticipo dell'evento del gruppo atteso inizialmente per stasera, venerdì 21 settembre, ai Magazzini Generali. La Questura di Milano ha imposto la chiusura del luogo dell'evento e per tale ragione il concerto di stasera non potrà avere luogo. L'evento non è definitivamente cancellato ma solo posticipato di un mese e sarà ...

Pistoia : Ordine di sgombero dei migranti nella chiesa di Don Biancalani : Il parroco non si arrende e organizza una protesta contro l'ordinanza del comune. 'Non possono chiederci d'interrompere la missione pastorale e religiosa, l'accoglienza' -

Ordine dei Medici - decisivo il parere della Federazione : Spulciando tra i nomi dei candidati di quest'ultima lista si possono trovare esponenti provenienti dal mondo accademico e politico. In vista dell'appuntamento di domani gli ex consiglieri dell'Ordine ...

Vaccini : Ordine dei medici contro i camici 'no vax' : "Invito tutti i medici a seguire i risultati della scienza e restare ancorati al documento elaborato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici nel campo delle vaccinazioni. Ho fatto parte, ...

Vaccini - “contro Burioni minacce intollerabili” : l’Ordine dei medici lo incontrerà : “Piena solidarietà” dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici al virologo Roberto Burioni, “oggetto quest’estate di attacchi sui social di crescente gravità e violenza” per le sue posizioni a favore dei Vaccini e dell’evidenza scientifica. La esprime il presidente della Fnomceo Filippo Anelli, per ora in una nota e presto di persona: “Inviteremo il professor Burioni a un incontro con la ...

Vaccini - l'Ordine dei medici col virologo Burioni : "Sui social minacce incontrollabili" : Il presidente: "Episodi di crescente gravità e violenza". E l'esperto torna all'attacco dei "no-vax"

L'Ordine dei veterinari di Trento : «Patentino per certi tipi di cane»

Aggressione Pitbull Ala : parla l'Ordine dei veterinari di Trento : Lo scorso 25 agosto il nostro giornale ha riportano l'ennesima Aggressione canina ai danni di una persona. , qui articolo , Protagonista sfortunato Urbano Caliari, un 75enne di Ala dedito al mondo del volontariato e impegnato nel sociale,che è stato azzannato al volto da un Pitbull mentre consegnava dei pasti. L'uomo ricopre il ruolo di sagrestano nella locale parrocchia ed è solito ...

Vaccini - l’Ordine dei Medici : “I governi facciano chiarezza sulle fake news degli hacker russi” : I Medici italiani sono “sorpresi dalle notizie sul ruolo di troll russi nella disinformazione sui Vaccini diffusa tramite social network”. E chiedono “ai governi di fare chiarezza su questa vicenda e di approfondire questo tema, che ci riguarda a livello globale. La libertà di informazione non può prescindere dall’affidabilità delle fonti. Spetta alle autorità garantire tale affidabilità ed evitare manipolazioni e inutili ...

Ordine dei medici : 'Mantenere l'obbligo vaccinale' : ... purché detta programmazione non collida, come nel caso di specie, con uno dei maggiori e più importanti traguardi raggiunti dalla scienza nel corso dei secoli passati". "La FTOM, pertanto, - ...

Salute - Grillo all’Ordine dei farmacisti : “Basta con la vendita dei prodotti omeopatici” : “In queste ultime settimane abbiamo riflettuto molto sulla difficoltà a comprendere il significato della parola scientifico da parte delle persone. È stato disorientante, preoccupante e quasi penoso, assistere ad una degenerazione del dibattito così profonda”. Lo scrive il garante e co-fondatore del M5S, Beppe Grillo (che firma “e il suo neurologo”), in un appello “all’ordine dei farmacisti italiani”, ...

Beppe Grillo all'Ordine dei farmacisti : "Basta con la vendita prodotti omeopatici" : I fortissimi dubbi sulla loro efficacia da parte del mondo scientifico sono di dominio pubblico'. 'Così, senza permettermi un giudizio definitivo, l'omeopatia è stata più volte messa in discussione, ...