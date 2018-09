: ONU,intervento premier previsto il 26/9 - TelevideoRai101 : ONU,intervento premier previsto il 26/9 - Utente500 : @Avv_Mant A parte che l'intervento ONU mi pare un pochino eccessivo... Votare Brand Pitt era troppo per te ? - Avv_Mant : @Utente500 No aspè, ho letto george clooney ma nella mia testa era sean connery. Chiedo l’annullamento del voto e… -

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parteciperà a New York all'Assemblea generale dell'ONU il 25 e 26 settembre. Fitto il programma di questa prima visita al Palazzo di vetro del, il cuimercoledì. In agenda, per Conti, anche gli incontri bilaterali con il presidente iraniano Hassan Rohani e con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.(Di sabato 22 settembre 2018)