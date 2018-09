' O reddito di cittadinanza o purghe' | il presunto audio di Rocco Casalino scuote il

"O ci trovano 10 miliardi per il reddito di cittadinanza o ci dedicheremo nel 2019 a far fuori i pezzi di m... del ministero dell'Economia" : Scoppia la polemica su un audio, il cui contenuto è stato riportato da alcuni giornali, in cui il portavoce di palazzo Chigi attacca i funzionari del ministero dell'Economia. "O ci trovano 10 miliardi del c... per il reddito di cittadinanza, oppure dedicheremo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell'Economia", dice Rocco Casalino. Frasi pesanti, ma che il M5s difende. "Era la linea del MoVimento 5 Stelle detta e ...

L'audio di Rocco Casalino : 'Trovino i soldi per il reddito di cittadinanza o li faremo fuori' : 'Ormai si è capito che Tria c'entra relativamente, ma al ministero dell'Economia ci sono una serie di persone che sono lì da decenni e che hanno in mano tutto meccanismo e proteggono il solito ...

reddito di cittadinanza agli stranieri - Di Maio smentisce Tria : 'Solo agli italiani' : Il Reddito di cittadinanza non sara' esteso anche agli stranieri residenti sul territorio, a meno che non abbiano maturato a pieno i requisiti per essere considerati italiani a tutti gli effetti. A chiarirlo ci ha pensato il vicepremier Di Maio, dopo una lunga giornata di fibrillazioni nella maggioranza te alle dichiarazioni di Tria sulla possibilita' di dare 780 euro al mese [VIDEO] agli immigrati. Sembra così tramontare, nonostante le parole ...

Pronti a tutto per il reddito di cittadinanza : l'audio choc che imbarazza il governo : Frasi e insulti ai tecnici specchio del clima che si respira all'interno del governo e dello scontro in vista della manovra...

reddito cittadinanza - assedio a Tria : Il M5S non arretra di un passo e, nel , è tornata a chiedere al ministro dell'Economia Giovanni Tria di allentare i cordoni della borsa. Anche se questo volesse dire rivedere il rapporto deficit/Pil ...

MANOVRA : QUOTA 100 - reddito cittadinanza E TAGLIO IRES/ Ultime notizie - Tria cede : Salvini e Di Maio ottimisti : MANOVRA “QUOTA 100 e TAGLIO IRES da un miliardo”. Ultime notizie, il ministro dell'economia, Giovanni Tria dice sì, alle richieste di Lega e Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 08:19:00 GMT)

Stranieri no - stranieri sì. I grillini si incartano sul reddito di cittadinanza : Per Luigi Di Maio portare a casa il totem del reddito di cittadinanza è l'unica giustificazione della presenza al governo. Così ieri ha sostanzialmente accondisceso a tutte le richieste della Lega anche relativamente ai beneficiari di questo sussidio. "Abbiamo corretto la proposta di legge iniziale sul reddito di cittadinanza anni fa: è chiaro che è impossibile, con i flussi immigratori irregolari, non restringere la platea e assegnare il ...

Compromesso Lega-M5S : reddito di cittadinanza in cambio della sicurezza : Ma un conto sono i numeri, un altro la politica, l'arte magica di cambiare idee e proposte. Nella difficile convivenza di governo, è scontato che spesso bisogna muoversi nella logica del Compromesso ...

Compromesso Lega-M5S : reddito di cittadinanza in cambio della sicurezza : Luigi Di Maio, in versione sovranista dice che il reddito di cittadinanza andrà solo agli italiani. E dunque, a suo avviso, aveva ragione il sovranista per eccellenza, Matteo Salvini, e torto il ministro dell’Economia Giovanni Tria che in realtà l’altro ieri non ha fatto altro che citare la platea considerata dal M5S in campagna elettorale. ...

reddito cittadinanza - assedio a Tria : Roma, 21 set. (AdnKronos) – Dieci miliardi per il Reddito di cittadinanza. Che si traducono in 780 euro nelle tasche di tutti gli aventi diritto. Il M5S non arretra di un passo e, nel , è tornata a chiedere al ministro dell’Economia Giovanni Tria di allentare i cordoni della borsa. Anche se questo volesse dire rivedere il rapporto deficit/Pil fino a spingersi al 2,4% se necessario. Questa, a quanto apprende l’AdnKronos ...

Ma si può dare il reddito di cittadinanza solo ai cittadini italiani? : ... secondo la definizione di uno dei suoi maggiori proponenti contemporanei, il filosofo ed economista belga Philippe Van Parijs, 'un reddito pagato da una comunità politica a tutti i suoi membri su ...

Compromesso Lega-M5S : reddito di cittadinanza in cambio della sicurezza : Il M5S chiede il 2,6 per cento di deficit, un punto in più rispetto a quanto il ministro dell'Economia era disposto a concedere. Tria strabuzza gli occhi, spiega che è impossibile, che Bruxelles non ...

reddito cittadinanza - assedio a Tria : Il M5S non arretra di un passo e, nel vertice sulla manovra a Palazzo Chigi in vista del Def , è tornata a chiedere al ministro dell'Economia Giovanni Tria di allentare i cordoni della borsa. Anche ...

reddito di cittadinanza - si parte con i pensionati - 780 euro ai più poveri. Il nodo degli stranieri : Dopo il vertice di ieri mattina a Palazzo Chigi sulla manovra, c'è nella maggioranza più ottimismo sul fatto che il Reddito di cittadinanza verrà almeno avviato nel 2019. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, fanno trapelare dal Movimento 5 stelle, avrebbe finalmente trovato le risorse per finanziare l'assegno fino a 780 euro al mese. In realtà, al Tesoro frenano e ribadiscono la ...