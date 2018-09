O ci trovano 10 miliardi per il reddito di cittadinanza o ci dedicheremo nel 2019 a

huffingtonpost

(Di sabato 22 settembre 2018) Scoppia la polemica su un audio, il cui contenuto è stato riportato da alcuni giornali, in cui il portavoce di palazzo Chigi attacca i funzionari del ministero dell'Economia. "O ci10del c... per ildi, oppureila far fuori tutti questi pezzi di m... del ministero dell'Economia", dice Rocco Casalino. Frasi pesanti, ma che il M5s difende. "Era la linea del MoVimento 5 Stelle detta e ridetta in tutte le salse". Si legge sul Blog delle Stelle che continua: "Siamo assolutamente convinti (ed è sotto gli occhi di tutti) che nei ministeri c'è chi ci rema pesantemente contro: uomini del Pd e di Berlusconi messi nei vari ingranaggi per contrastare il cambiamento, in particolare ildiche disintegrerà una volta per tutte il voto di scambio. La spalla di questi uomini del sistema sono i ...