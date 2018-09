«Non si affitta ai disabili» Ragazza 21enne denuncia i proprietari della casa

Le donne single in Nigeria Non riescono ad affittare una casa : 'In questa parte del mondo, se non sei sposato, allora sei una prostituta', ha aggiunto. Un'altra donna ascoltata dalla BBC, Sylvia Oyinda, product manager nel settore retail di Lagos, una delle ...

Aida Yespica - lite col fidanzato Matteo Cavalli in vacanza : «Lei Non vuole prendere il traghetto - lui affitta l'elicottero» : Scoppia la lite in vacanza fra Aida Yespica e il fidanzato Matteo Cavalli, il commercialista che l’ha fatta innamorare. La coppia ha scelto come meta della sua prima luna di miele Mykonos e tutto è andato bene, tranne nel momento del ritorno.-- Come riporta “Nuovo” infatti Aida si sarebbe infuriata con Cavalli che la voleva far tornare dall’isola ad Atene con un traghetto.Tutto risolto quando è stato chiamato un elicottero privato ...

Roma - “Non si affitta agli stranieri” : la denuncia del sindacalista Soumahoro : “Non si affitta a stranieri“: è quanto si è sentito rispondere da un’agenzia immobiliare Aboubakar Soumahoro, il sindacalista dei braccianti dell’Unione Sindacale di Base. Il 38enne italo-ivoriano ha raccontato la vicenda su Facebook: dopo una telefonata durata oltre quattro minuti, si è visto negare la possibilità di affittare una casa a Roma quando l’operatrice ha sentito “le iniziali del mio nome e ...

«Non si affitta agli stranieri» : niente casa per Aboubakar Soumahoro. Anche se è italiano : Il sindacalista dei braccianti denuncia su Facebook un caso di discriminazione razziale nei suoi confronti. Dopo aver comunicato il suo nome di origine estera, l'agenzia gli ha negato l'immobile Noi partigiani schierati contro l'inciviltà " Uomini e no, una narrazione diversa è possibile"

«Non si affitta a stranieri» - niente casa a Roma per il sindacalista Usb : «Ho provato a contattare alcune agenzie per affittare casa a Roma. 'Non affittiamo a stranieri' questa l'assurda risposta. È incredibile, ma non mi arrendo». La denuncia è arrivata attraverso i social ...

Roma - niente casa al sindacalista dei braccianti : «Non si affitta agli stranieri». La denuncia di Aboubakar : niente alloggio a Roma per il sindacalista dei braccianti: Aboubakar Soumahoro, italiano di origini ivoriane di 38 anni diventato noto alle cronache per il suo ricordo in memoria di Soumayla...