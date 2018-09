Non sa come curare sua moglie e vende la macchina | dopo 12 anni | i figli gliela ricomprano

ORNELLA VANonI COMPIE 84 ANNI/ Video : "Non esiste un'altra come me : alla mia età canto ancora" : ORNELLA VANONI COMPIE oggi 84 ANNI. Una carriera ricca di successi, di cui ha ragione a vantarsi: "un'altra come me? Non esiste. alla mia età canto ancora".(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 14:48:00 GMT)

Bruno Vespa : 'Luigi Di Maio pensa a Silvio Berlusconi come la moglie tradita ma Non è così' : A Luigi Di Maio piace considerare Silvio Berlusconi 'come la moglie che accetta il tradimento del marito', scrive Bruno Vespa su il Giorno . 'Temiamo che in cuor suo la pensi all'opposto: se non farà ...

Ilary Blasi gela i Ferragnez : 'Io e Totti Non siamo come loro' : 'Le loro nozze come le nostre su Sky? Loro vivono anche di questo, il loro mondo è digitale, virtuale ha spiegato la conduttrice -. Io e Francesco invece non siamo social, non ce ne intendiamo per ...

Mahmood e la Gioventù bruciata nel suo primo EP : «Noi ragazzi degli anni '90 che Non saremo mai come i nostri genitori» : di Ilaria Del Prete Il 21 settembre è una data indimenticabile per Mahmood : dopo il successo di 'Nero Bali', la hit disco di Platino scritta con con Dario Faini per Elodie e Michele Bravi, il giovane ...

La Pompei di Alberto Angela : "Gli scavi di notte come Non li avete mai visti" : Domani ore 21 su Rai Uno "Stanotte a Pompei", una puntata speciale dedicata alle città vesuviane sepolte dal Vesuvio nel 79 dopo Cristo. Con Angela Uto Ughi, Giancarlo Giannini e Vittorio Storaro

Ilary Blasi gela i Ferragnez : “Io e Totti Non siamo come loro” : Ilary Blasi rompe il silenzio riguardo i Ferragnez, dopo la decisione di disertare le nozze a Noto. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la moglie di Totti, ha preso le distanze dalla coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez. “Le loro nozze come le nostre su Sky? Loro vivono anche di questo, il loro mondo è digitale, virtuale – ha spiegato la conduttrice -. Io e Francesco invece non siamo social, non ce ne ...

La Pompei di Alberto Angela : "Gli scavi di notte come Non li avete mai visiti" : Domani ore 21 su Rai Uno "Stanotte a Pompei", una puntata speciale dedicata alle città vesuviane sepolte dal Vesuvio nel 79 dopo Cristo. Con Angela Uno Ughi, Giancarlo Giannini e Vittorio Storaro

Gianfranco D'Angelo piange miseria - come è ridotto a 82 anni : 'Con la pensione Non sopravvivo' : Gianfranco D'Angelo , 82 anni, mitico mattatore del Drive In e di Striscia la notizia , si confida a Spy . Non se la passa benissimo, soprattutto economicamente. A Giulio Pasqui, che lo intervista, ...

Genoa - Kouame : 'Ho la 11 come Drogba. Piatek Non lo credevo così forte' : ... "Me lo aspettavo perché sono cresciuto un passo alla volta - ha raccontato l'ivoriano alla Gazzetta dello Sport " L'anno scorso in Veneto sono stato benissimo. L'ideale per un giovane". Ad ...

Steve BanNon : "Salvini è come Trump"/ Ultime notizie - governo M5s-Lega : "Italia esperimento del nostro tempo" : Steve Bannon: "Salvini è come Trump". Ultime notizie, lo stratega del presidente Usa sul governo M5s-Lega: "Italia è il grande esperimento del nostro tempo"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 09:35:00 GMT)

Ilary Blasi e Totti : «Francesco in pensione? Lavora più di prima. Ma Non siamo come Fedez e Chiara Ferragni» : Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e dello sport. I nuovi assetti Lavorativi non hanno incrinato il loro amore che continua a far sognare...

Leo Gassman ha l’X Factor (come il padre Alessandro e il Nonno Vittorio) – Video : Leo Gassman - X Factor 2018 Tra gli aspiranti concorrenti di X Factor 2018 c’è anche chi canta intenzionato a cercare e lottare per la libertà, nel tentativo di tracciare una propria strada sulla quale il pesante cognome non può fare da impiccio. E’ questo il caso di Leo Gassman, figlio di Alessandro e nipote del mai dimenticato Vittorio Gassman. Il ragazzo, 19enne, si è presentato alle Audizioni con un brano inedito, dal titolo ...

Woodbridge Non ha dubbi : “Osaka è una ventata d’aria fresca! Gioca come Serena Williams” : L’ex tennista Todd Woodbridge tesse le lodi di Naomi Osaka: la giapponese è una ventata d’aria fresca nel tennis femminile grazie al suo carattere e al suo stile di gioco, simile a quello di Serena Williams Uno dei principali problemi del tennis femminile, quantomeno nell’ultimo periodo, è legato alla continuità delle sue Giocatrici. Particolarmente da quando Serena Williams si è fermata per dare alla luce la sua prima figlia, il ...

Stipendi staff premier - il cambiamento Non c’è : Casalino guadagna più di Conte. Come Sensi prendeva più di Renzi : L’ufficio stampa e del portavoce del premier Giuseppe Conte costa in totale 662mila euro lordi all’anno. Di questi 169mila vanno al portavoce Rocco Casalino che guadagna più del presidente del Consiglio (che non essendo deputato si ferma a 114mila euro). La situazione è quindi immutata rispetto ai due predecessori del governo Renzi, quando premier e suo portavoce Filippo Sensi guadagnavano esattamente le stesse cifre. E’ stata ...