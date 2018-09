Nextdoor | l' app per vicini di casa arriva in Italia

Come funziona Nextdoor - l’app che mette in contatto i vicini di casa : Nextdoor sbarca in Italia con l’obiettivo di rivitalizzare la vecchia vita di quartiere. Una sorta di bacheca digitale 2.0 che vuole permettere ai vicini di casa di creare community locali per migliorare la vita dei quartieri e renderli più sicuri. All’interno dell’app si possono fare domande, conoscersi, scambiarsi consigli e raccomandazioni, con la rassicurazione che i nostri messaggi saranno inviati soltanto a contatti ...