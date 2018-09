Nessuno tocchi Casalino | però

huffingtonpost

(Di sabato 22 settembre 2018) Il Movimento5 stelle ha regole etiche molto stringenti per i propri portavoce. Limite due mandati, tetto di stipendio 5000 euro al mese netti, rinuncia a qualsiasi indennità aggiuntiva.L'odio nei confronti di una classe politica indegna si è tradotto in una attenzione particolare per i parlamentari, simbolo di una casta considerata, a ragione, ignobile. Così i parlamentari 5 stelle hanno fatto un po' da agnello sacrificale della rabbia popolare, hanno rendicontato per anni ogni singolo caffè, e le restituzioni celebrate con il restitution day sono state una sorta di rito espiatorio per colpe altrui per placare la rabbia popolare e dare un esempio virtuoso di politica al servizio dei cittadini. Tutto estremamente giusto e lecito e credo abbia avuto un importante effetto sulla questione etica della politica ormai non rinviabile.Ma tutto questo ha un prezzo ...