Negozi aperti domenica e festivi | favorevole 56% degli italiani

Di Maio insiste : 'Negozi aperti la domenica? Solo il 25% - gli altri chiudano' : "Non vogliamo bloccare le aperture domenicali nelle città turistiche". Sono queste le dichiarazioni del ministro dell'Agricoltura e del Turismo, Gian Marco Centinaio. La sua è una risposta alle parole di Di Maio, che di recente ha annunciato una legge con la quale si imporrà uno stop alle aperture domenicali e festive nei negozi e centri commerciali, con il sistema delle turnazioni: a rotazione potrà rimanere aperto un esercizio su ...

Negozi - la Lega : aperti 8 domeniche all'anno : Riccardo Molinari, capogruppo leghista alla Camera, rilancia la proposta del Carroccio per regolamentare il settore: "Avanti con la nostra proposta per la chiusura domenicale e la possibilità di stabilire otto aperture all'anno anche con l`intesa con le Regioni".

Commercio : sindaco Treviso - Negozi aperti la domenica solo in alcuni periodi dell'anno : Treviso, 11 set. (AdnKronos) - "Le aperture domenicali non hanno fatto crescere i fatturati delle imprese, né hanno portato occupazione. Nel migliore dei casi si è aperto uno scenario di precariato, con meno ore globali lavorate. In questo senso, parla chiaro il dato delle 74mila piccole e medie imp

Negozi - la proposta della Lega : 'Aperti solo otto domeniche l'anno' : La Lega fa quadrato attorno alla proposta di Di Maio della chiusura domenicale dei Negozi , e rilancia. Il capogruppo del Carroccio alla Camera, Riccardo Molinari, spiega infatti che il partito va "...

Il sondaggio : Negozi chiusi o aperti di domenica? : Fonte: Noto Sondaggi; realizzato il 10/9/2018 su un campione di mille persone rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne; tecnica Cawi e in tempo reale; rispondenti 88%

Negozi aperti la domenica - sì degli italiani. "La spesa libera fa comodo a tutti" : Il sondaggio di Noto: il 56% non condivide la stretta del governo Come funziona in Europa. In Francia paghe anche doppie

Come funziona in Europa con i Negozi aperti la domenica : Sedici paesi permettono di tenere aperto sempre, Come avviene in Italia, mentre gli altri – tra cui Germania, Francia e Spagna – hanno limitazioni anche stringenti The post Come funziona in Europa con i negozi aperti la domenica appeared first on Il Post.

Negozi CHIUSI DOMENICA - DI MAIO : "SÌ - MA A TURNO”/ Ultime notizie - Centinaio "Restino aperti dove c'è turismo" : Di MAIO "NEGOZI CHIUSI la DOMENICA": l'idea del ministro divide. Gradara (Federdistribuzione) si dice contrario: effetti su consumi, posti di lavoro e crescita del commercio online.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 17:15:00 GMT)

Negozi aperti la domenica - tutto quello che c’è da sapere : È questione di porte rimaste, forse, troppo aperte e che potrebbero essere molto chiuse. È questione di numeri: 4,7 milioni di lavoratori, più di 40mila probabilmente a rischio e 12 milioni di italiani che fanno acquisti nei giorni festivi. È questione che il ministro del Lavoro Luigi Di Maio vuole risolvere entro la fine dell’anno. Questo il termine che ha fissato per la nuova legge sulle aperture delle attività commerciali nei giorni ...

Commercio - Di Maio : “turni domenica - aperti 25% Negozi”/ Ultime notizie - Toti : “più lavoro e meno regole” : Di Maio "negozi chiusi la domenica": l'idea del ministro divide. Gradara (Federdistribuzione) si dice contrario: effetti su consumi, posti di lavoro e crescita del Commercio online.(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 13:37:00 GMT)

Negozi chiusi di domenica - Di Maio : «Da grande distribuzione terrorismo. Saranno aperti al 25% a turno» : «E il Pd si metta d’accordo, la proposta di legge calendarizzata sul tema è la loro». Sull’Ilva: «La gara era illegittima, ma non si poteva annullare»

Luigi Di Maio : "Stop domenicale a turno. Aperti il 25% dei Negozi" : La proposta di legge che impone la chiusura nei giorni festivi di centri commerciali ed esercizi commerciali sta facendo discutere.E visto il putiferio che si è scatenato, Luigi Di Maio ha provato a chiarire alcuni punti su questa "proposta che è stata calendarizzata dall'opposizione". Ma come dovrebbe funzionare questa nuova normativa? "Non dico che sabato e domenica non si fa più la spesa, ci sarà un meccanismo di turnazione: resta aperto solo ...