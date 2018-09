‘Ndrangheta Emilia | ‘infiltrazione omeopatica Scuola ha detto no a iniziative su strage

ilfattoquotidiano

: La ‘ndrangheta in Emilia- Nando Dalla Chiesa: 'Contaminazioni e omertà anche qui al Nord' - - parmapress_24 : La ‘ndrangheta in Emilia- Nando Dalla Chiesa: 'Contaminazioni e omertà anche qui al Nord' - - BarbaraRita2 : RT @lorenz_frigerio: 'La cultura contro la #mafia deve essere preceduta da una cultura sulla mafia'. Appuntamento mercoledì #19settembre a… - davideinno85 : RT @lorenz_frigerio: 'La cultura contro la #mafia deve essere preceduta da una cultura sulla mafia'. Appuntamento mercoledì #19settembre a… -

(Di sabato 22 settembre 2018) Sottovalutazione dell’infiltrazione mafiosa, ritardi investigativi, impreparazione e vulnerabilità delle amministrazioni e del sistema politico, accettazione sociale di personaggi che “non disturbano e non infastidiscono”. Sono le debolezze, gli elementi facilitatori, che hanno consentito alla cosca Grande Aracri di piantare stabili radici nel piccolo comune di Brescello, in riva al Po, e da lì espandere le proprie attività in un’area vasta e ricca che comprende le province di Reggio, Parma, Modena, Mantova, Cremona, Piacenza. A dirlo questa volta non sono le indagini o i collaboratori del processo A(che si avvia prossimamente alla sentenza), ma una corposa ricerca effettuata da Cross, l’Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università di Milano diretto dal professore Nando Dalla Chiesa. (Qui puoi leggere la sintesi del report). Il presidente onorario di Libera ...