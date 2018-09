NBA – Che ci fa Jayson Tatum in una culla? La FOTO della stella dei Celtics e del figlio

Segnalati svariati problemi NBA 2K19 - polemiche su risposte dell’azienda : Da pochi giorni è uscito NBA 2K19, titolo cestistico di punta che da anni domina la scena dei giochi sportivi centrati sulla palla a spicchi. Sorprendentemente, in questi giorni post-lancio gli utenti stanno segnalando moltissimi problemi NBA 2K19 soprattutto su alcune modalità, e perfino sui crediti in-game, particolarmente utili ai giocatori. I problemi NBA 2K19 più Segnalati riguardano soprattutto la modalità La mia Carriera, dove si può ...

NBA - i Jazz festeggiano 40 anni nello Utah : tornano le maglie super classiche : Che il Jazz, con lo stato dello Utah, c'entri poco o nulla, è risaputo. Così com'è risaputa la spiegazione dietro l'origine del nickname della squadra, precedentemente nel New Orleans, lei sì ...

NBA x celio – La nuova capsule autunno 2018 che si ispira alla pallacanestro [GALLERY] : NBA x celio*: presentata la collezione capsule autunno 2018 Per questa stagione, celio* alza il sipario sulla sua capsule collection realizzata con la National Basketball Association (NBA). Questa collaborazione, nata nel segno dei colori delle più importanti squadre della lega, è composta da 8 magliette e 8 felpe con cappuccio, 100% morbido cotone. La nuova collezione interpreta lo stile sportswear e s’ispira alla pallacanestro da strada, ...

NBA - Marcus Smart : "Addio mamma - la donna più forte che abbia mai conosciuto" : mamma Camellia non ce l'ha fatta. Dopo una lunga battaglia con un tumore al midollo osseo " divenuta pubblica lo scorso aprile durante i playoff " la 63enne madre di Marcus Smart si è arresa alla ...

NBA - si ritira Jeff Bzdelik - il vice di D'Antoni che ha ricostruito la difesa dei Rockets : ... oltre agli inizi a New York e al ruolo da head coach a Denver, anche esperienze a Washington e a Miami , ancora sotto Pat Riley, , ma l'esperienza di Bzdelik si estende anche al mondo del college, ...

NBA - Dwyane Wade ha deciso : giocherà un'ultima stagione con i Miami Heat : Per annunciarlo ha deciso di mettersi davanti a una telecamera, in penombra, raccontando in prima persona le sue emozioni. Un lungo percorso introspettivo, "la scelta più complicata della sua carriera"...

Milan - Gattuso contro le critiche a Caldara : “prima era BeckeNBAuer - ora il più scarso al mondo” : Milan, mister Gennaro Gattuso alza la voce per prendere le difese del suo Caldara, criticato dopo la prov ain Nazionale “I media stanno facendo solo del male a Caldara, non è giusto buttarlo nel frullatore”. Lo dice il tecnico del Milan, Rino Gattuso, parlando difensore che ancora deve fare il suo debutto in campionato con la maglia rossonera. “Lui sa quello che deve fare, sa la sua bravura, non si può distruggere così un ...

Breanna Stewart - la ‘Sally’ della WNBA : il basket che dà un nuovo senso ad una vita di molestie e sofferenza : Breanna Stewart è all’apice del basket femminile americano, dopo il titolo WNBA vinto con le Storm, ma il suo passato nasconde una triste storia, superata grazie all’amore per il basket: l’anello vinto, dona un nuovo senso a tutto Il mondo del basket americano è pieno di storie incredibili, scorci di vita passata a lottare contro grandi difficoltà economiche, a diventare grandi prima del dovuto a causa della morte di un genitore, a passare ...

Psg-Jordan Brand - che partnership! Il club francese si veste con il marchio dell’ex stella NBA [GALLERY] : Il Psg e l’incredibile partnership con Jordan Brand, il club di Neymar indosserà in Champions League la maglia del marchio di Michael Jordan Per la prima volta nel mondo del calcio, Jordan Brand si lega ad un club e lo veste dalla testa ai piedi. Il marchio di uno dei più famosi giocatori di pallacanestro del mondo si unisce al Paris Saint-Germain. Dalla collaborazione sono nate perciò le nuove divise della squadra ...

NBA – Ray Allen non ha dubbi : “LeBron James ai Lakers dovrà reinventare il suo stile di gioco - vi spiego perchè” : Ray Allen ha rilasciato delle dichiarazioni davvero interessanti sul modo di giocare di LeBron James: il ‘Re’ dovrà adattarsi ai Lakers, oppure saranno i Lakers ad adattarsi a lui? Durante un’intervista presso il ‘Dan Patrick Show’, Ray Allen, neo membro della Hall of Fame, si è trovato a parlare di LeBron James e del suo trasferimento ai Los Angels Lakers. Allen, compagno di squadra del ‘Re’ a ...

NBA - i quattro dell'addio : i giocatori che non vedremo il prossimo anno : ... Collison ha recitato il ruolo di uomo spogliatoio e pertanto la profondità del suo apporto non risulta misurabile attraverso le cifre racimolate in partita , per la cronaca: 5.9 punti e 5.2 rimbalzi ...

NBA - Dirk Nowitzki già conquistato da Luka Doncic : "Che giocatore incredibile!" : Una sorta di benedizione, di quelle da registrare e archiviare, per gli annali, perché arriva niente meno che dalla bocca di Dirk Nowitzki, uno dei più leggendari giocatori internazionali che la NBA ...

NBA - che guaio per gli Oklahoma City Thunders : Russell Westbrook si opera! : Russell Westbrook, playmaker degli Oklahoma City Thunders, è stato costretto ad operarsi al ginocchio Brutto avvio di stagione per il buon Russell Westbrook. Gli Oklahoma City Thunders hanno appena annunciato che il playmaker americano è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico artroscopico sul suo ginocchio destro e sarà rivisitato tra quattro settimane per stabilire l’evoluzione del recupero e dare il via, qualora ...

