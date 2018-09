Nasconde un chilo di marijuana nei cespugli | arrestato dalla finanza

Roma : Nascondeva mezzo chilo di cocaina nel succo di frutta - arrestata : Roma – Nel corso di un’attivita’ di controllo lungo la via Tiburtina, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato una donna 52enne di Santo Domingo trovata in possesso di oltre mezzo chilo di cocaina. I Carabinieri hanno notato la donna che, dopo esser scesa da un autobus di linea proveniente dalla Polonia, ha iniziato a girovagare nell’area, molto guardinga. Fermata per un ...