Napoli | c' è una scissione interna ai Giuliano dietro la nuova guerra tra i vicoli di

Napoli - nel 1966 una bella vittoria europea firmata Cané-Sivori-Bianchi : Ricordiamo il 3-1 al Wiener Sport-Club nel ritorno dei sedicesimi di finale della Coppa delle Fiere 1966/67 . Questa fu la formazione schierata da Bruno Pesaola : Cuman; Nardin, Girardo; Stenti, ...

Abuso contratti a termine : Tribunale di Napoli condanna il Miur al risarcimento : Dal Tribunale di Napoli arriva un’altra sentenza che riguarda l’Abuso di contratti a termine nella scuola. Solamente ieri la Corte di Giustizia Ue si era pronunciata riconfermando il diritto al risarcimento dei precari, lasciando ai Tribunali italiani l’onere di determinare l’entità del ristoro economico da corrispondere all’ abusato. E’ ormai dottrina consolidata che la misura deterrente non possa essere la ...

Napoli - Ancelotti pensa ad una mossa a sorpresa in attacco [VIDEO] : Un solo passo falso per il Napoli nella gara di campionato in trasferta contro la Sampdoria, in Champions League è arrivato il pareggio sul campo della Stella Rossa, gli uomini di Carlo Ancelotti si giocheranno la qualificazione nelle prossime partite. Qualche difficoltà in attacco, Milik sembra aver smarrito la via del gol, Mertens non è un titolare, bene Callejon così come Insigne ma stanno emergendo problemi sul fronte realizzativo. ...

Sorpresa Ounas : uno sprint per prendersi il Napoli : Dentro a Sorpresa a Genova per rimontare e poi contro Fiorentina e Stella Rossa per provare a sbloccare il risultato. Adam Ounas è la Sorpresa di questo avvio di stagione del Napoli perché lo scorso ...

Champions League – Stella Rossa-Napoli - Ancelotti ed i suoi rimpianti : “siamo stati sfortunati e poco incisivi” : Carlo Ancelotti commenta la prima partita in Champions League con il suo Napoli, l’allenatore non sprizza di gioia per il pareggio contro la Stella Rossa Il Napoli non riesce a finalizzare allo stadio Maracanà di Belgrado contro la Stella Rossa e porta a casa un solo punto nella prima partita della fase a gironi di Champions League. “Ci è mancato poco – ha spiegato Ancelotti nel post partita ai microfoni di Sky Sport – Nella ...

Champions League - è una giornata ottima per i club italiani : rimonta da sogno per l’Inter - risultato positivo per il Napoli : Si sono concluse le gare valide per la prima giornata della fase a giorni di Champions League, in campo due italiane che hanno regalato emozioni e colpi di scena ma anche importante indicazioni in vista del proseguo della competizione. In particolar modo clamorosa rimonta dell’Inter, dopo il vantaggio del Tottenham la sconfitta sembrava vicina per la squadra di Luciano Spalletti, poi la rimonta tutto cuore prima con il gran gol di ...

Live Stella Rossa-Napoli 0-0 Dentro anche Hamsik e Ounas : Il Napoli, inserito nell'ostico Gruppo C insieme a Liverpool e Paris Saint Germain, vola a Belgrado e fa il suo esordio nella Champions League 2018/2019 contro la Stella Rossa, squadra dal passato ...

Live Stella Rossa-Napoli 0-0 Dentro anche Hamsik e Ounas : Il Napoli, inserito nell'ostico Gruppo C insieme a Liverpool e Paris Saint Germain, vola a Belgrado e fa il suo esordio nella Champions League 2018/2019 contro la Stella Rossa, squadra dal...

Napoli - Ancelotti torna a Belgrado : la sua città "portafortuna" : Il 23 maggio 2007, Carlo Ancelotti alzava la sua seconda Champions League da allenatore del Milan nel cielo di Atene. Undici anni dopo, il 23 maggio 2018, Carlo Ancelotti diventa il nuovo allenatore ...

Stella Rossa-Napoli - probabili formazioni : Milik favorito per una maglia da titolare : Il Napoli alle ore 21 fa il suo esordio in Champions League. La squadra partenopea affronterà, in una trasferta molto calda, la Stella Rossa. Carlo Ancelotti dall’alto della sua esperienza e delle sue vittorie nella competizione, è sicuro che il Napoli possa essere competitivo e dire la sua anche in Europa. Sicuramente il tecnico porterà in squadra quella concretezza e quella abitudine a gestire match importanti che a Sarri forse sono ...

Napoli. Esplosione in via don Minzoni : morta una donna di 66 anni : Una deflagrazione è avvenuta in un appartamento di via don Giovanni Minzoni, nella zona dei Quartieri Spagnoli a Napoli. È

Il cielo sopra Napoli : piazza Plebiscito osservatorio astronomico per una notte : Dal centro storico di Napoli fino al Complesso Universitario di San Giovanni a Teduccio, da Città della Scienza a Bagnoli, al Parco Ecologico Antonio D'Acunto e all'osservatorio Vesuviano di Ercolano.

Napoli - Ancelotti : "La Champions è eccitante. Voglio una squadra duttile" : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli. Getty Ancelotti carica il suo Napoli in vista dell'esordio in Champions League domani alle 21 sul campo della Stella Rossa, dove il tecnico ha già giocato due ...

Esplosione in casa a Napoli : muore una donna che aveva ricevuto lo sfratto - feriti i figli : 16.50 - Quando stamattina l'ufficiale giudiziario ha bussato per notificare lo sfratto, la donna poi morta nell'Esplosione dell'appartamento di Via Don Minzoni avrebbe minacciato di dar fuoco alla casa: non era la prima volta che lo faceva secondo la stampa locale. Anche uno dei due figli feriti, di 34 e 37 anni, aveva espresso nei giorni scorsi ai vicini di casa la sua forte contrarietà all'imminente sfratto.Verso le 11:30 di stamattina, ...