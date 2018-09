Muore in auto in tangenziale 5 giorni dopo l' amico | su Fb aveva scritto | «Morte bastarda

Brindisi - sbaglia manovra e investe la moglie : la donna Muore incastrata sotto l’auto : Il tragico incidente è avvenuto nei pressi dell’abitazione della coppia a San Pietro Vernotico, nella provincia di Brindisi. La vittima, Maria Addolorata Pesimena, aveva ottantacinque anni. Arrivata cosciente in ospedale, è morta poco dopo per le gravi ferite riportate. sotto choc il marito che l’ha travolta.Continua a leggere

Muore in auto 5 giorni dopo l'amico - su Fb aveva scritto : «Morte bastarda - vieni a prendermi» : Il suo ultimo post su Facebook adesso mette i brividi. Mercoledì scorso dopo avere saputo di un suo amico morto in un incidente, Paolo Mantovani, 35enne di Monza, si era sfogato sui social:...

In moto finisce contro un'auto - Muore centauro di 43 anni : Ancora sangue sulle strade milanesi. Un motociclista di 43 anni ha perso la vita in un incidente accaduto venerdì sera a Cogliate. Il centauro stava percorrendo viale Piave quando si è scontrato, per ...

Investe la moglie mentre fa manovra : la donna Muore incastrata sotto l'auto : È stata travolta dall?auto guidata dal marito durante una manovra nei pressi della loro abitazione a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, ed è rimasta incastrata sotto...

Matteo Muore a 13 anni - «schianto in bici contro un'auto». La tragedia davanti a tre amici : Incidente e tragedia questo pomeriggio a Quart, vicino ad Aosta, dove un ragazzino di appena 13 anni, Matteo Saulle, è morto dopo uno scontro frontale con un'auto, mentre passeggiava...

Muore a 33 anni in un incidente - l'auto si 'disintegra' : PADOVA - Andrea Scapin, 33 anni di Piazzola sul Brenta, è morto in un incidente stradale, per una fuoriuscita di strada autonoma, in località Vaccarino a Piazzola. La vittima ha perso il controllo ...

Incidenti : Padova - ciclista Muore finendo sotto autocarro : Padova, 18 set. (AdnKronos) - Poco prima delle ore 9, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Conselvana a Maserà di Padova per un ciclista finito incastrato sotto un autocarro. I pompieri arrivati da Abano Terme e Padova con l’autogrù, hanno con dei cuscini pneumatici e dei martinetti idraulic

Salento - scende dall'auto per fare un bisogno in mezzo alla strada : cinquantenne viene investito e Muore : Un uomo di 50 anni è morto investito da un'auto ieri in Salento , mentre era accovacciato in un tratto buio della strada statale 16 Lecce-Maglie, probabilmente per espletare un bisogno fisiologico. ...

Treviso - scende dall’auto e dimentica di inserire il freno a mano : la moglie a bordo Muore nello schianto : Tragedia in Valdobbiadene: un uomo è sceso dall'auto dimenticando di inserire il freno a mano. Ma la vettura, che si trovava in discesa, è andata a schiantarsi contro un guard rail. La moglie, che era ancora a bordo, è morta sul colpo davanti ai suoi occhi. Sul caso indaga la Procura di Treviso.--È sceso dall'auto dimenticando di inserire il freno a mano. Ma la vettura è andata a schiantarsi contro il guard rail e la moglie, che si trovava ...

Padova - finisce con la sua moto da cross contro un’auto : Francesco Muore a 18 anni : Francesco De Paoli, diciottenne di Vigodarzere (Padova), è rimasto coinvolto domenica pomeriggio in un tragico incidente mentre era in sella alla sua moto. Sembra che il giovane sia andato addosso a una Fiat Panda schiantandosi sull’asfalto. Inutili i soccorsi: lo studente è morto poco dopo in ospedale.Continua a leggere

Calabria - ciclista Muore dopo essere stato travolto da un'auto : Una tragica notizia giunge in queste ore dalla Calabria [VIDEO], dove ieri un uomo è stato travolto da un'autovettura mentre con la sua bicicletta stava transitando al limite di una carreggiata nei pressi del comune di Praia a Mare. Il ciclista, di cui ancora non è stata resa nota l'eta', è stato sbalzato violentemente sull'asfalto e, a causa delle gravi ferite riportate, dopo poche ore dall'arrivo in ospedale, è deceduto. L'automobilista ...