MotoGp Aragon - per Viñales e Morbidelli arrivano le penalità : ALCANIZ - Per alcuni piloti della MotoGp dopo le qualifiche arrivano penalità. Maverick Viñales partirà tre posizioni più indietro per aver ecceduto il limite di tempo nella percorrenza di un ...

MotoGp – Vinales commenta con razionalità la penalizzazione di Aragon : “le regole sono le regole” : Le parole di Maverick Vinales dopo le qualifiche di oggi ad Aragon e la penalizzazione di tre posizioni in griglia di partenza Dopo la domenica di gara di Misano la Yamaha non è più riuscita a trovare le sensazioni positive avute durante le prove libere del Gp di San Marino. Un weekend deludente, adesso ad Aragon, dove i due piloti del team di Iwata hanno dovuto disputare la Q1, questo pomeriggio, poichè non sono riusciti a piazzarsi tra i ...

MotoGp - GP Aragon 2018 : Morbidelli e Vinales penalizzati in griglia - ostacolato Smith. Valentino Rossi risale : Maverick Vinales e Franco Morbidelli sono stati penalizzati per aver commesso delle infrazioni durante le qualifiche del GP di Aragon 2018, tappa del Mondiale MotoGP. I due piloti verranno retrocessi rispettivamente di tre e sei caselle sulla griglia di partenza della gara di domani per aver ostacolato Bradley Smith durante la Q1. Lo spagnolo della Yamaha scatterà dunque in 14^ piazza mentre il pilota italiano scivola in 19^ posizione, ...

MotoGp – Che stangata per la Yamaha : penalizzazione per Vinales ad Aragon : Maverick Vinales penalizzato dopo le qualifiche del Gp di Aragon: la decisione degli stewards per lo spagnolo della Yamaha Se in molti, dopo le qualifiche del Gp di Aragon, hanno pensato che per la Yamaha non potesse andare peggio di così, con l’undicesimo posto di Vinales in griglia di partenza e il 18° di Valentino Rossi, si sbagliano di grosso. A qualche ora dalla conclusione delle qualifiche della gara spagnola ecco arrivare la ...

MotoGp - GP Aragon 2018 : Jorge Lorenzo beffa Dovizioso e uno “stratega” Marquez. Sprofonda la Yamaha - Vinales 11° - Rossi 18° : Jorge Lorenzo (Ducati) centra proprio in extremis la pole position del Gran Premio di Aragon 2018 della MotoGP. Il padrone di casa è risultato il migliore in un turno stranissimo nel quale, dopo un primo tentativo, tutti hanno pensato maggiormente a marcarsi ed a non favorire i rivali. Il ducatista ha saputo effettuare il suo giro proprio all’ultimo secondo disponibile ed è andato a fissare 1:46.881, precedendo il suo compagno Andrea ...

MotoGp – Crisi nera per Valentino Rossi : ad Aragon accedono in Q2 Vinales e Nakagami : Sono Vinales e Nakagami i due piloti che riescono ad accedere alla Q2 del Gp di Aragon: Valentino Rossi in difficoltà Momento nero, nerissimo, in casa Yamaha: dopo la domenica amara di Misano, il team di Iwata brancola nel buio e, anche ad Aragon, si ritrova in difficoltà. Tutte e quattro le moto Yamaha infatti si sono ritrovate questo pomeriggio in Q1: nessun pilota del team è riuscito a piazzarsi tra i migliori 10 nelle combinate delle ...

Diretta MotoGp/ Qualifiche live : disastro Rossi - è fuori dalla Q2! Dentro Vinales e Nakagami (Gp Aragon 2018) : Diretta MotoGp Qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Aragon 2018: cronaca e tempi delle sessioni in programma per la terza gara spagnola (oggi sabato 22 settembre)(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 14:22:00 GMT)

GRIGLIA DI PARTENZA MotoGp / Gp Aragon 2018 - così l'anno scorso : fu Vinales in pole position : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP Aragon 2018: la battaglia per la pole position sul circuito del Motorland Aragon, per spezzare il dominio di Marc Marquez(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 11:24:00 GMT)

MotoGp - GP Aragon. Libere 3 : sprofonda la Yamaha - Rossi e Vinales fuori dalla top-10 : La classifica dei tempi combinati: ecco i piloti che accedono al Q2 1 M. MARQUEZ 1:47.382 2 C. CRUTCHLOW +0.011 3 J. MILLER +0.031 4 J. LORENZO +0.138 5 A. DOVIZIOSO +0.193 6 A. IANNONE +0.222 7 D. ...

MotoGp - GP Aragon. Vinales e la crisi Yamaha : 'La moto non va - ma nessuno sa perchè' : Nono e decimo posto nelle seconde prove libere di Aragon per la coppia Yamaha Rossi-Vinales: ancora un weekend in salita per il team giapponese. Il pilota spagnolo deluso a fine giornata: "Ho lavorato ...

MotoGp – Che ridere ad Aragon : Miller spinge Vinales tra gli applausi del pubblico [VIDEO] : Con Jack Miller si ride sempre: l’australiano spinge ai box Vinales al termine delle Fp1 tra gli applausi e le risate Scena da applausi e al tempo stesso tutta da ridere questa mattina sul circuito di Motorland, nella prima sessione di prove libere del Gp di Aragon. Alla fine delle Fp1 infatti, Jack Miller ha spinto fino al rientro ai box Maverick Vinales, alle prese con uno spegnimento improvviso della sua moto. Lo spagnolo, quinto ...

MotoGp – Fp2 amare per Vinales ad Aragon - la dura sincerità di Maverick : “cosa non funziona? Manco Yamaha lo sa” : Maverick Vinales deluso dopo il venerdì di prove libere del Gp di Aragon: le parole dello spagnolo della Yamaha Giornata di prove non soddisfacente in casa Yamaha: dopo la domenica di gara di Misano il team di Iwata brancola nel buio. Nono e decimo tempo nelle Fp2 rispettivamente per Valentino Rossi e Maverick Vinales nelle Fp2 del Gp di Aragon. Alessandro La Rocca/LaPresse Nonostante un test abbastanza positivo di qualche settimana fa, ...

MotoGp - Viñales ad Aragon svela il suo obiettivo di stagione : “voglio almeno una vittoria” : Maverick Viñales in conferenza stampa, le impressioni del pilota spagnolo in vista del quattordicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp Il quattordicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp si appresta a scendere in pista, non prima però della conferenza stampa del giovedì. Ad Aragon i piloti si sono riuniti davanti alla platea di giornalisti per rispondere alle loro domande dopo il weekend disputato a Misano, che ...