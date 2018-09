MotoGp – Terminate le FP3 ad Aragon | solito dominio di Marquez | disastro Valentino Rossi

MotoGp - Terminate le Fp2 ad Aragon : Marquez 'risponde' a Dovizioso - bene le Ducati [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nelle Fp2 del Gp di Aragon: i piloti Yamaha nei migliori 10 E' terminata la prima giornata di prove libere sul circuito Motorland di Aragon. Un finale infuocato nel ...

MotoGp – Terminate le Fp2 ad Aragon : Marquez ‘risponde’ a Dovizioso - bene le Ducati [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nelle Fp2 del Gp di Aragon: i piloti Yamaha nei migliori 10 E’ terminata la prima giornata di prove libere sul circuito Motorland di Aragon. Un finale infuocato nel pomeriggio, con la simulazione qualifica che ha regalato uno spettacolo da urlo con i piloti a caccia del miglior tempo e soprattutto del crono utile per assicurarsi un posto nella Q2. Se al mattino è stato Andrea Dovizioso il più veloce, ...

MotoGp – Terminate le Fp1 ad Aragon : la Ducati cala il poker - Dovizioso super [TEMPI] : Andrea Dovizioso davanti a tutti nelle Fp1 del Gp di Aragon: la Ducati cala il poker nella mattina spagnola I piloti della MotoGp sono tornati finalmente in pista dopo una breve pausa a seguito dell’appassionante weekend di Misano. Dopo la vittoria di Dovizioso al Gp di San Marino, la Ducati ha iniziato subito col botto il weekend di gara di Aragon, con le quattro moto davanti a tutti: Dovizioso ha segnato il miglior tempo di ...

MotoGp – Terminate le Fp4 a Misano : una Yamaha in testa - Morbidelli e Pirro da applausi [TEMPI] : Maverick Vinales davanti a tutti nelle Fp4 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini, bene Morbidelli e Pirro sul circuito di Misano E’ terminata la quarta e ultima sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: i piloti della categoria regina sono scesi in pista, sul circuito di Misano, per gli ultimi dettagli in vista delle qualifiche, che decreteranno la griglia di partenza. E’ Maverick Vinales ...

MotoGp - terminate le Fp3 a Misano : Zarco più veloce di tutti - Valentino Rossi nelle retrovie [TEMPI] : Le terze prove libere del Gp di San Marino sul circuito di Misano incoronano pilota più veloce Johann Zarco Il tredicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp si appresta a dare spettacolo prima con le qualifiche e poi con la gara sul circuito intitolato a Marco Simoncelli. Prima di entrare nel vivo però il Gp di San Marino fa scendere in pista i piloti impegnati nelle terze prove libere a Misano. Il motociclista più veloce di ...

MotoGp – Terminate le Fp2 a San Marino : doppietta Ducati - Marquez e Rossi migliorano : E’ ancora Andrea Dovizioso il più veloce sul circuito di Misano: doppietta Ducati nelle Fp2 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini Seconda sessione di prove libere importante sulla pista di Misano in vista del sabato di qualifiche del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Valentino Rossi e Marc Marquez si sono dovuti impegnare dopo i risultati del mattino: i due piloti, protagonisti ieri della conferenza stampa, hanno ...

MotoGp – Terminate le Fp1 del Gp di San Marino : Dovizioso sorride a Misano - Marquez e Rossi fuori dalla top ten [TEMPI] : La Ducati di Dovizioso davanti a tutti nelle Fp1 del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: Marquez e Rossi fuori dalla top ten E’ terminata la prima sessione di prove libere del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini: dopo la scoppiettante conferenza stampa di ieri pomeriggio i piloti sono finalmente saliti in sella alle loro moto per iniziare a fare sul serio sul circuito di Misano. Il più veloce questa mattina è stato ...

MotoGp – Gp della Gran Bretagna - terminate le Fp2 : Dovizioso davanti a tutti a Silverstone [TEMPI] : Andrea Dovizioso davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna Niente pioggia nella prima giornata di prove libere a Silverstone: la seconda sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna è terminata sotto a dei minacciosi nuvoloni che hanno lasciato un po’ di tregua ai piloti della categoria regina. Se al mattino i più veloci sono stati i piloti Yamaha, con Vinales davanti a tutti seguito dal ...

MotoGp – Gp della Gran Bretagna - terminate le Fp1 : favolosa doppietta Yamaha al comando [TEMPI] : Due Yamaha al comando della classifica dei tempi della prima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna E’ appena terminata la prima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna: i piloti della categoria regina sono scesi in pista sul circuito di Silverstone per le Fp1 utili, in particolar modo, per provare il nuovo circuito recentemente riasfaltato. Subito una caduta per Marc Marquez, che questa volta non è riuscito ...

MotoGp - Austria disastrosa per Valentino Rossi : Q2 amara - qualifiche terminate per il Dottore : Il nove volte campione del mondo non è riuscito a staccare il pass per la Q2 del Gp d'Austria e, oggi pomeriggio, ha dovuto stringere i denti nella Q1 per un pass per la seconda fase delle qualifiche.

MotoGp – Austria disastrosa per Valentino Rossi : Q2 amara - qualifiche terminate per il Dottore : Q1 fallita per Valentino Rossi al Red Bull Ring: il Dottore non riesce a staccare il pass per le Q2 del Gp d’Austria Weekend complicatissimo per Valentino Rossi in Austria: il fine settimana al Red Bull Ring non è iniziato col piede giusto per il Dottore che ha dovuto fare i conti con un problema tecnico sulla sua M1, ieri mattina, nella prima sessione di prove libere, per poi faticare troppo sul bagnato nel pomeriggio. Il nove volte ...

MotoGp – Gp d’Austria - terminate le Fp4 : Marquez ‘intimorisce’ le Ducati - Yamaha fuori dalla top ten [TEMPI] : Marc Marquez davanti a tutti nella quarta e ultima sessione di prove libere del Gp d’Austria Ancora un’ultima prova prima delle qualifiche del Gp d’Austria: i piloti della MotoGp sono tornati in sella alle loro moto per la quarta e ultima sessione di prove libere al Red Bull Ring. In attesa della Q1, nella quale Valentino Rossi lotterà per un posto in Q2, il più veloce è stato un ottimo Marc Marquez, che si lascia alle ...

MotoGp - terminate le Fp3 al Red Bull Ring : Marquez è il più veloce - Valentino Rossi e Lorenzo fuori dalla top ten [TEMPI] : Le terze prove libere al Red Bull Ring hanno messo in mostra la velocità di Marc Marquez, è lui il pilota più veloce di queste Fp3 Un circuito metà asciutto e metà bagnato ha condizionato le Fp3 del Gp d’Austria. In questo sabato mattina i piloti sono scesi in pista al Red Bull Ring trovandosi di fronte ad uno scenario difficile da affrontare in chiave gomme. Dopo i tempi combinati di ieri, in cui a prevalere era stato Andrea ...

MotoGp – Terminate le FP2 : sessione rovinata dalla pioggia - Marquez il più veloce in pista [FOTO] : L’incessante pioggia non ha permesso ai piloti di lavorare nella seconda sessione di prove libere, altissimi i tempi con Marquez più veloce di tutti La pioggia rovina la seconda sessione di prove libere del Gp d’Austria, condizioni meteo avverse e piloti costretti a girare pochissimo questo pomeriggio sul tracciato del Red Bull Ring. Una FP2 caratterizzata da pochi giri veloci, con Marquez riuscito a svettare con il suo ...