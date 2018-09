MotoGp | periodo nero per Iannone | i ladri gli svaligiano l’auto

sportfair

: MotoGP Dovizioso: 'Uso questo periodo per sfidare Marquez al top nel 2019' - infoitsport : MotoGP Dovizioso: 'Uso questo periodo per sfidare Marquez al top nel 2019' -

(Di sabato 22 settembre 2018) Andreaderubato, preso di mira il Suv del pilota di: rubati preziosi dall’auto del motociclista ex fidanzato di Belen Rodriguez Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia che la casa di Andreaera stata svaligiata dai(LEGGI QUI). Il pilota diavvistato in Questura a Milano aveva fatto scattare l’allarme, ma ora si apprende che non è stata l’abitazione del motociclista di Vasto a essere presa di mira dai malviventi, bensì la sua auto. Il bolide diè stato infatti scassinato e all’interno sono stati rubati oggetti che il pilota teneva incustoditi. Non c’è certezza sulla refurtiva portata via dai, ma ci sarebbero stati tra i preziosi rubati alcuni Rolex ed altri oggetti molto costosi. Dopo l’addio a Belen Rodriguez e le prestazioni inche non ingranano, questosi può definire non ...