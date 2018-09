Motogp | GP di Aragon | le qualifiche e la pole in diretta LIVE

Motogp – Marquez finisce sulla ghiaia nelle Fp4 ad Aragon [VIDEO] : Fp4 con caduta per Marc Marquez: lo spagnolo della Honda a terra nell’ultima sessione di prove libere del Gp di Aragon E’ in corso la quarta ed ultima sessione di prove libere del Gp di Aragon, sul circuito di Motorland. I piloti della categoria regina stanno girando in pista per mettere a punto gli ultimi dettagli per le qualifiche che inizieranno ormai a breve. Marquez arriva al sabato pomeriggio sereno dopo i migliori tempi ...

Motogp - ancora guai per Pol Espargaro : clavicola sinistra di nuovo fratturata - salta Aragon : " L'intervento è relativamente facile " le parole del direttore della Clinica Mobile a Sky Sport MotoGP . " Sarà operato oggi pomeriggio stesso a Barcellona, verrà inserita una placca e poi si ...

Motogp - GP Aragon 2018 : risultati e classifiche prove libere 3. Marc Marquez si conferma in vetta - Valentino Rossi (18°) cade ed è fuori dalla Q2 : Marc Marquez si conferma in vetta alla classifica combinata dei tempi, qualificante per la Q1 e la Q2 delle qualifiche del GP di Aragon (Spagna), quattordicesimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. L’iberico, su uno dei tracciati che preferisce maggiormente, ha lavorato in questo turno prettamente in chiave gara, con gomme usate, esibendo un passo degno di nota. Una Honda performante anche per quanto fatto vedere dalla LCR di Cal Crutchlow ...

Motogp - GP Aragon. Libere 3 : sprofonda la Yamaha - Rossi e Vinales fuori dalla top-10 : La classifica dei tempi combinati: ecco i piloti che accedono al Q2 1 M. MARQUEZ 1:47.382 2 C. CRUTCHLOW +0.011 3 J. MILLER +0.031 4 J. LORENZO +0.138 5 A. DOVIZIOSO +0.193 6 A. IANNONE +0.222 7 D. ...

Motogp – Terminate le FP3 ad Aragon : solito dominio di Marquez - disastro Valentino Rossi : Si è conclusa la terza sessione di prove libere del Gp di Aragon, Marquez davanti alle Ducati. disastro Valentino Rossi, cade e chiude sedicesimo E’ il solito Marc Marquez a dominare la terza sessione di prove libere del Gp di Aragon, lo spagnolo chiude davanti a tutti una sessione caratterizzata dall’ennesimo disastro delle due Yamaha. Sia Maverick Viñales che Valentino Rossi, protagonista anche di una caduta, sono fuori dalla ...

